台湾/中国/军费开支

台湾将在明年将整体军费开支增加近14%。这是台湾政府和总统蔡英文的增加防卫开支计划。在美国国会众议院主席佩洛西访问台湾后，中国最近几周在台湾周围进行了尤其密集的军事演习。

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台湾要把军费开支提高到创纪录水平。据台湾在8月25日宣布，台湾正计划增加军事预算。台湾政府一位发言人援引总理苏贞昌的话说，"为了保护国家安全，明年的总体国防预算将达到5863亿台币。本台报道说，这将创下历史新高。

台北提出明年的新军事预算为4151亿台币（137亿欧元），比去年增长13%。这笔创纪录的款项必须得到议会的批准。负责预算的机构在一份声明中说，还将为采购战斗机分配特别预算。

尽管军费增加，但台湾在对中国采取的战略上仍然存在分歧。据台湾辅仁大学讲师Jean-Yves Heurtebise说，“当我们谈论台湾时，总是有这样一个问题：台湾是否应该拥有能让台湾抵御地面入侵的武器？或者台湾是否应该拥有一种首先包括保护自己不受导弹攻击的武器？” 据Jean-Yves Heurtebise说：“事实上，台湾是否应该简单地发展非对称性武器？”

据Jean-Yves Heurtebise对法广RFI说：“在军备方面，乌克兰的例子似乎表明，大量的小型武器比少量的非常昂贵的武器要好，这些武器很容易被摧毁，例如很多飞机会被导弹摧毁。因此，问题总是在于，我们是否只是要赞成不对称的防御？还是我们还要试图拥有同等武器的能力？在军事预算方面，台湾一直在一方或另一方之间犹豫不决。争论一直不休。”

北京认为台湾是中国领土的一部分，而台北则担心中国会进行军事干预。在美国众议院议长佩洛西访问台北之后，中国本月的大规模军事演习，使台湾海峡的紧张局势达到多年来的最高点，加剧了人们对北京将使用武力控制这个中国认为属于自己的台湾岛屿的担忧。

在中国国家主席习近平的领导下，北京的武统威胁愈演愈烈，而俄罗斯对乌克兰的入侵证明，来自邻国专制国家的口头威胁可以变成现实。台北的军队人数仍然远远低于北京，根据五角大楼的估计，台北只有88,000名地面部队，而中国则有100万。近年来，由于越来越担心中国的军事攻击行动，以及中国对台湾防空识别区更频繁的入侵所带来的持续压力，台湾一直在升级所拥有的老化的战斗机机群。

根据法新社汇编的数据，去年，台湾记录了约950次中国战机入侵台湾防空识别区，是2020年380次左右的两倍之多。