国际人权官员：陈日君主教被捕 香港宗教自由更堪忧

宗教自由

美国国际宗教自由委员会（USCIRF）专员、前美国国会众议员弗兰克.沃夫（Frank Wolf）近日在《福克斯新闻网》刊文说，陈日君主教被捕，表明香港的宗教自由受到来自中共更多的威胁。

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沃夫的文章翻译如下：我去过中国监狱，那里至少可以说是残酷的。中共监禁90岁的天主教红衣主教陈日君，对他来说将形同被判死刑。

2022年5月，香港当局以虚假罪名逮捕了陈日君主教，指控他和其他四人“勾结外国势力”，危害了中国国家安全。尽管被保释，他的处境仍然岌岌可危。

陈日君主教的被捕引发了国际社会的强烈抗议，因为这标志着香港和中共政府新的堕落。 作为美国国际宗教自由委员会的专员，也是受到许多人钦佩的陈日君主教的老朋友，我对他的安全深感担忧。

香港曾经是一个自由繁荣的国际金融中心，“高度自治”和公民自由得到《中英联合声明》和香港基本法的保障。

今天，中共政府违背承诺，正在剥夺香港的法治和公民自由。作为一项基本权利的宗教自由也将不可避免地受到侵蚀。事实上，我们亲眼目睹这座自由城市正在演变成一个日益压制的社会。在这个社会中，任何抵抗政府暴政的人都不安全，包括宗教领袖和社区。

例如，在2020年12月，香港当局针对“好邻居北区教会”及其牧师陈荣光下手，显然是对他们从事的民主和社会活动进行政治报复。香港著名宗教人物如陈日君主教高调被捕，标志着情况变得更糟，并引发了人们对香港宗教自由未来的担忧。

利用《国安法》中泛泛而又模糊的条款来针对陈日君主教，这尤其令人不安。当局可以利用法律任意迫害更多参与香港民主抗议的宗教人士和组织。香港的宗教人士将被迫违背良心或信仰服从政府的意志，否则将面临可怕的后果。

陈日君主教不仅是香港的民主活动家，而且一直在孜孜不倦、直言不讳地倡导中国的宗教自由和人权。他是许多人的英雄和榜样。

在我担任美国国会众议员时，我多次会见陈日君主教，亲眼目睹了他对宗教自由的承诺。 由于他现在面临巨大的逆境，我们必须为他发声，不仅要确保撤销对他的指控，还要支持香港和中国所有人的宗教自由。

我敦促美国政府为宗教自由挺身而出，并确保陈日君主教不会被忘记。