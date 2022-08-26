德国联邦经济部计划收紧对华投资担保 自民党立即踩刹车

投资

据德国《商报》报道，面对台海危机，绿党领导的德国联邦经济部开始改变对华经济政策，计划收紧政府对海外企业投资担保的条件。但联盟党之一自民党立即踩刹车，批评了这一计划。

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自民党议会党团经济政策发言人 Reinhard Houben表示，“毫无疑问，许多德国公司需要减少对中国市场的依赖。但这不能意味着完全限制国家对外国投资的担保。”他说，国家应采取激励措施，而不是限制措施。国家必须对担保进行延期。同时，联邦政府还应避免控制企业在国外领土上的投资。

据科隆德国经济学院信息服务部消息，德国政界希望德国经济界减少对中国的依赖，但现实是，德国经济扩大了中国业务。

减少对中国经济的依赖，这是德国政治家和商业领袖们一段时间以来一直在倡议的事情，但现实不是这么回事。德国公司在中国的直接投资从未如此之高，进口也是如此。如果与中国发生经济冲突，一些公司可能面临破产的威胁。

德国在经济上依赖其他国家。俄罗斯对乌克兰的战争造成的天然气危机已经痛苦地显示了这一点。而下一个问题已经迫在眉睫：如果中国与台湾的冲突升级，西方社会可能会对中国实行经济制裁。但许多德国公司对地缘政治风险和美中贸易战的反应是，更多地投资中国，而不是更少，与德国政界和经济界代表们长期以来提倡的减少对中国的依赖背道而驰。德国经济研究所最近的一项评估显示了问题的范围。这些数字让人们对多个领域感到担忧。

比如，在2022年上半年，德国公司在中国投资了100亿欧元。这半年的投资数字比2000年以来所有完整年份的年投资数字都要高。目前半年的数字与2021年的整体情况相比，代表了75%的增长。

德国公司不仅在中国的商务活动中投资更多，双边贸易趋势也指向了错误的方向。今年上半年，德国对中国的出口与2021年相比，只增长了2.9%，但进口却增长了45.7%。从一月到六月底，德国所有进口商品中，约有1/8是来自中国。这是有史以来最高份额，并带来严重贸易逆差。仅在2022年上半年，德国购买中国商品的支出超出对华销售收入410亿欧元。这是第一次出现如此巨大的贸易逆差。数据显示，更多地投资中国以获得短期收益比降低过多依赖的长期风险对德国企业更有吸引力。如与中国发生贸易冲突，一些德国公司可能将面临生存问题。

德国经济学院认为，国家可以采取多种行动，改善现状。一是促进经济多样化，与其他新兴经济体建立贸易和投资关系。二是废除国家保护。三是进行需求风险管理，并对中国业务进行重点风险管理，以便在发生重大损失时。德国纳税人不必以金钱和担保的方式介入。对风险非常高的公司，国家可以要求公司建立资本储备。