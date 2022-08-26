干旱警报

法国记者：干旱令中国面临粮食安全的挑战

发表时间：

Un agriculteur pompe de l'eau dans un champ pour l'irriguer dans la ville de Xingang, district de Fanchang de la ville de Wuhu, province de l'Anhui (est de la Chine), le 23 août 2022.
Un agriculteur pompe de l'eau dans un champ pour l'irriguer dans la ville de Xingang, district de Fanchang de la ville de Wuhu, province de l'Anhui (est de la Chine), le 23 août 2022. © ZHOU MU / XINHUA
作者： 法广
3 分钟

中国面临着多地超过40度的气温、干涸的河流和停电，已经发布了今年第一个全国性的干旱警报。法国记者表示：连续两个月的高温和干旱致使20%的农作物遭到毁坏。

广告

报道说：这是中国 60 年来经历的最热的夏天。农作物收成注定是灾难性的。从喜马拉雅山脚下到上海的摩天大楼，这个夏天，一半儿土地的中国人都热得难以喘息。

由于 70 天的热浪和异常干旱，20% 的农作物被毁。秋收已经受到影响，尤其是在广阔的中原地区，被誉为是中国的粮仓，中部地区对水的需求可想而知。

据国家气象中心专家廖耀明介绍，“农业生产受到严重影响，长江流域稻谷、棉花受灾，西南地区玉米、大豆受害。没有灌溉系统，这些庄稼是白种了。”

面对紧急情况，政府发布了15亿欧元的农业补贴，用于支持农民。特别是因为这次干旱天是与去年春天已经推迟播种，那是因为新冠疫情的缘故。为了给大气降温、给庄稼浇水，北京也在尝试人工降雨。所谓人工降雨就是通过“云催化”（cloud-seeding），也就是用飞机、火箭或地面发生器等手段向云层中发射化学物质，加速冰晶的形成，最终形成降雨

法国记者表示：在中国，粮食安全是一个敏感的话题，历史上经历的饥荒让当局和民众都很不安。因此，在粮食供应已经受到乌克兰战争破坏的情况下，收成不佳可能会增加中国对粮食的进口量。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917