法国记者：干旱令中国面临粮食安全的挑战

干旱警报

中国面临着多地超过40度的气温、干涸的河流和停电，已经发布了今年第一个全国性的干旱警报。法国记者表示：连续两个月的高温和干旱致使20%的农作物遭到毁坏。

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报道说：这是中国 60 年来经历的最热的夏天。农作物收成注定是灾难性的。从喜马拉雅山脚下到上海的摩天大楼，这个夏天，一半儿土地的中国人都热得难以喘息。

由于 70 天的热浪和异常干旱，20% 的农作物被毁。秋收已经受到影响，尤其是在广阔的中原地区，被誉为是中国的粮仓，中部地区对水的需求可想而知。

据国家气象中心专家廖耀明介绍，“农业生产受到严重影响，长江流域稻谷、棉花受灾，西南地区玉米、大豆受害。没有灌溉系统，这些庄稼是白种了。”

面对紧急情况，政府发布了15亿欧元的农业补贴，用于支持农民。特别是因为这次干旱天是与去年春天已经推迟播种，那是因为新冠疫情的缘故。为了给大气降温、给庄稼浇水，北京也在尝试人工降雨。所谓人工降雨就是通过“云催化”（cloud-seeding），也就是用飞机、火箭或地面发生器等手段向云层中发射化学物质，加速冰晶的形成，最终形成降雨

法国记者表示：在中国，粮食安全是一个敏感的话题，历史上经历的饥荒让当局和民众都很不安。因此，在粮食供应已经受到乌克兰战争破坏的情况下，收成不佳可能会增加中国对粮食的进口量。