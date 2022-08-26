美国对等取消中国航空公司的26个航班

美对等取消中国航班

美国政府宣布，将暂停四家中国航空公司从美国飞往中国的26个航班。这个决定是在中方以发现新冠病毒病例为由暂停美国航空公司航班之后作出的。

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美国交通运输部8月25日批评中国方面的做法违反了两国签署的航空旅行协议，对美国航空公司实施不公平待遇。中方要求暂停美国航班的原因是据称在美国航班的旅客中发现了感染病毒的病例。

据美国交通运输部信息，美国监管机构叫停了中国国航（Air China）从美国纽约市飞往中国的七个航班，以及中国国航、东方航空、南方航空和厦门航空等四家航空公司从洛杉矶飞往中国的19个航班，共计26个航班。

路透社说，这些航班停飞时段在9月5日至9月28日。

美国交通运输部说，被暂停的中国航班的总数与北京根据所谓“熔断”机制而取消的美国航空公司的航班总数相同。这些美国航空公司是：联合航空（United Airlines）、美国航空（American Airlines）和达美航空（Delta Airlines）。

中共“清零”抗疫政策的目的是把新冠病毒堵在国门之外，而世界其它国家都已经或正在转向与病毒共存的抗疫模式。美联社说，中国的做法可以把病毒感染病例数字保持在较低的水平，但这样做却打乱了国际旅行、制造业和贸易活动。北京虽然放宽了旅行限制，但大多数外国旅行者仍然受到限制，不能入境中国。

今年8月7日之前，中方规定，如果外国航班上发现有九人检测阳性，那么这家航空公司就需要暂停这个航班飞行两个星期或者把航班乘客人数减少40%。

8月7日，中国民航局调整了国际航班熔断措施，对确诊旅客人数达到五例的航空公司单一入境航班，如果确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%的时候，该航班停运一周。这个占比达到8%的时候，该航班停运两周。

美国交通运输部认为，中方的这个做法让美国航空公司为那些登机时检测隐性，但到达中国时检测阳性的乘客承担了“过度的责任”。

美国交通运输部指出，中国的做法是建立在“完全超出航空公司控制”的前提之上，“如果北京坚持执行‘熔断’机制，我们将保留采取进一步行动的权利。”