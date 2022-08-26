联合国人权事务高级专员巴切莱特即将卸任 但无法确认何时公布新疆人权报告

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联合国人权事务高级专员巴切莱特即将卸任，但无法确认何时公布备受关注的新疆人权报告

联合国人权事务高级专员巴切莱特即将卸任，在 8 月 25 日举行的最后一次新闻发布会上表示她无法确认何时公布备受关注的新疆人权报告，同时承认受到来自各方巨大压力。非政府组织“人权观察”不满巴切莱特一再拖延公布日期。

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将于下周卸任的联合国人权事务高级专员巴切莱特8月25日举行任内最后一次新闻发布会上说不确定何时公布有关中国新疆人权调查报告，她表示收到中国政府提供的新文件，正在核实中，她期望能在离任前公布这份备受关注的新疆人权报告。

新疆问题专家和人权组织近几年对公布的卫星图片和资料进行分析指出中国当局对新疆人关押进行再教育，有侵权行为，北京则否认大规模拘留新疆维族人。

自 2017 年底以来，联合国人权办公室收到了有关中国政府侵犯维吾尔人和其他少数族裔人权的指控，随后 2021 年人权理事会宣布要进行“独立评估” ，联合国人权事务高级专员巴切莱特于2022年5月对新疆地区访问，只是呼吁北京避免对新疆采取“武断”措施，引发争议，受到人权组织批评。

巴切莱特在本次新闻发布会上坦言受到来自各方公布或者不公布这份新疆人权报告的巨大压力，特别是最近一年多来收到大量信件要求公布这份报告，同样近期收到40多个国家的信件要求不公布这份报告。

非政府组织“人权观察”执行长罗斯(Kenneth Roth)告诉法新社，联合国人权事务高级专员巴切莱特一再拖延公布有关新疆问题报告，对维护人权不利，他期望这份关于新疆报告扎实，能够增加准备谴责中国的政府数量，目前已经有 47 个国家在联合国施压，要求关注新疆人权状况。

联合国在2018年底首次披露了新疆数百万维吾尔族人被拘留的情况。

美国2020和2021年对被指控在新疆犯下人权迫害的中国官员进行了制裁，并对涉嫌使用强迫劳动的新疆产品实行禁止进口措施。