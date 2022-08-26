许家印砸钱督办的青少年足球队踢假球遭调查 中国高层很关注

中国/恒大/青少年足球踢假球

中国当局已下令加强对地方足球联赛的监管，并对不良房地产开发商许家印恒大集团旗下的15岁以下球队清远队放水输掉比赛涉嫌打假球的行为进行调查。

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据英国金融时报报道，中国当局调查恒大青年足球队的败绩，并下令加强对地方联赛的监管，因为有打假球的指控。

2012年，恒大创始人许家印在西班牙皇家马德里俱乐部教练的帮助下，在中国南方的广东省清远市建立了称之为世界上最大的一家寄宿足球学校。但是，负债累累的恒大地产集团的内爆，使得该学校在过去12个月里被财务问题困扰，中国媒体报道也说学校一直在流失教师和学生。

8月初，15岁以下该校球队意外输球的视频在中国社交媒体上疯传，引发了对假球的怀疑。该校清远队在该场比赛里到第68分钟之前一直以3-1的比分战胜另一支广东本地球队，但最终却以5-3的比分输掉比赛。视频显示，清远队在比赛的下半场放慢了节奏，在超过10分钟的时间里只派出了10名球员上场。

中国足球协会要求全国的比赛组织者进行 "自我纠正"。中国足协8月17日发布的通知还宣布成立一个工作组，加强对地方联赛的监督。

该协会在15岁以下的比赛结束后一天就向广州派出了一个调查小组。广东的共产党纪律监察部门已经对涉嫌假球事件展开了自己的调查，并表示它将对任何错误行为持 "零容忍"。

据商业出版物《财新》报道，中国足协主席周一表示，涉嫌假球事件已经引起了北京高层领导的关注。

中国足协主席称，"打假球不会推动中国足球进步。"中国国家体育总局副部长出席了一次会议，批评说，"这种现象是不能容忍的。"

据一位足球博主说，他认为清远队是故意输掉比赛的，但其他许多此类事件都没有被发现。"博主说：“假球在中国足球中其实很常见，但很少有人被曝光。”

据该报道，许家印砸钱办足球学校符合中国国家主席习近平的愿望，习近平称自己是一个狂热的足球迷，习近平希望利用这项运动为国家的年轻人注入活力，提高中国足球水平，并加强中国在国外的影响。在恒大推动下，职业球队广州俱乐部曾赢得亚洲冠军，并吸引了国际人才，如前切尔西经理路易斯-费利佩-斯科拉里和意大利教练、前世界杯冠军后卫法比奥-卡纳瓦罗。

但中国的职业足球联赛已经陷入危机，其他由负债公司赞助的俱乐部纷纷倒闭，国际球员也因俱乐部资金耗尽而离去。中国的疫情清零政策也使中国对外籍人士的吸引力下降。

金融时报引述诺丁汉大学副教授、《中国足球梦》一书的编辑乔纳森-沙利文说，中国许多开发商和企业为了政治和商业利益参与到足球中来，由此更好地获得开发权和优惠的贷款。他说："投资足球虽然是直接赔钱的，但在中国往往有'间接补偿'，"他解释说，中国公司可以在地方和中央政府那里积累政治 "积分"。"他说：“由于所有这些安排都是不透明的和非正式的，因此存在着多种形式的腐败空间。”