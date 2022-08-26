路透：中国海军开始抹去假想的台海中线

台湾/台海中线

中国海军开始抹去假想的台湾海峡中线。然而近 70 年来，一条想象中的台湾海峡沿台湾与中国大陆相连的线有助于维持和平，但随着中国现代化海军的实力，所谓的中线看起来越来越没有意义。现在，台湾正准备迎接来自中国规模大得多的海军的军舰，这些军舰经常越过中线，这是愤怒的北京为抗议三周前美国众议院议长南希佩洛西访问台北而采取的步骤的一部分。

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据路透社今天报道称，中国从未正式承认美国将军于 1954 年在共产主义中国和美国支持的台湾之间的冷战敌对高峰期设计的路线，尽管中国人民解放军在很大程度上尊重它。

据一位熟悉该地区安全规划的台湾官员说：“他们想增加对我们的压力，最终目标是让我们放弃中线。”这位官员称，“他们想让这成为事实。”一些台湾官员表示，台湾“不可能”放弃这条线所代表的缓冲区概念。

台湾外交部长吴钊燮本月在新闻发布会上说，不能容忍现状的改变。吴钊燮说：“我们需要与志同道合的伙伴携手，确保中间线还在，维护台海和平稳定。”

其他官员和安全分析师警告说，台湾很难在不增加危险升级风险的情况下保卫这条防线。

台湾官员表示，如果中国军队进入其 12 海里的领海，台湾将不得不在军事上作出反应，但除此之外，没有立即计划赋予军方或海岸警卫队更多的反应权力。

台湾总统蔡英文多次表示，台湾既不会挑起冲突，也不会升级冲突。

据路透社说，国际对台湾的支持是否足以阻止中国在世界上最繁忙的航道之一的台湾一侧巡逻，或者台湾的朋友是否会帮助它维持这条航线，这是值得怀疑的。

美国和其他西方国家的海军舰艇通过海峡航行，是为了突出他们所维护的国际地位，而不是严格执行没有法律地位的假想线。

台湾海峡宽约 180 公里（110 英里），最窄处的中线距台湾水域约 40 公里（25 英里）。

台湾官员警告说，在台湾领海附近建立中国海军存在将扩大台湾海峡的军事力量，并使中国的任何封锁或入侵变得更加容易。最终，一条多余的中线也将进一步挑战美国长期以来在中国近海即所谓的第一岛链的主导地位，并帮助中国将其力量投射到太平洋。

中线并没有标记它的特征。但多年来，中国一直默认它，但在 2020 年，外交部发言人表示它“不存在”。中国国防部和台湾事务委员会对此表示赞同。

最近几天，双方的护卫舰和驱逐舰一直在玩猫捉老鼠的游戏，中国船只试图绕过台湾巡逻队越界。中国战机本月也越线，虽然只是冲过了一小段路，但中国空军过去很少这样做。

据台北国家政策基金会智库安全分析师Chieh Chung表示，中线共识的“推翻”增加了意外冲突的风险。该分析师说，台湾海警和军队的交战守则应该重新审视，以赋予他们更多的权力和法律保护，以应对来自中国军队日益复杂的挑战。

几周之内，预计美国军舰将驶过台湾海峡，突显了他们眼中的国际水道地位，这不可避免地会惹恼中国，中国声称对该海峡拥有主权和其他权利。

但预计美国船只不会在中线两侧挑战中国船只。

三名不愿透露姓名的美国官员表示，中国越过中线的战术意义不大。一位官员告诉路透社：“这是一条具有象征意义的假想台词，有点像戳台湾的眼睛。”他们说，美国认为没有必要维护这条线的地位或反对中国跨线的行动。

加利福尼亚州美国海军研究生院的学者克里斯托弗·托梅（Christopher Twomey）表示，他相信美国海军将这条线视为“政治产物”，而不是合法产物。Twomey 以私人身份发表讲话说，不应夸大危险，并将继续承认和使用该海峡作为国际水道。他将中国的活动描述为“政治声明”。