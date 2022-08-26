逾13.3万BNO持有人获批移英 上季申请人微跌7% 惟批准人数大增19%

香港/移民

香港移民潮持续，根据英国内政部最新公布，今年第二季有1.8万名港人申请BNO（英国国民海外护照）签证计划赴英，较上季微跌7.2%；但同期共批准逾1.9万份申请，较上季大增19%。这令计划推出一年半以来，共有133207人获批可以在英国居留五年后申请入籍，当中大部分是港人。

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BNO签证计划是英国因应《港区国安法》对香港人权的压迫而在去年1月31日推出，计划容许于1997年前获英国发出BNO的港人申请进入英国，不再有工作和留英半年的限制，让他们在当地居留五年后，申请永久居民身分。由本年10月开始，计划将放宽，容许97年香港回归后出生、因而没有BNO身分的18岁或以上年轻人，在父母一方是BNO护照持有人的情况下，独立申请BNO签证。

英国BNO计划今年首季较前大幅上升25%，第二季稍为回落，根据内政部在当地时间25日公布的最新数据，第二季收到18100份BNO申请，当中10600份由主申请人提出，其余7500份属受养人。同期，当局批出18587在英国境外地方提出的BNO签证申请，在英国境内获批的BNO签证则有878人，合共19465人获批。期内被拒的申请有96人，但当局未有透露拒签原因。

根据官方数字统计，自2021年1月31日推出至今年6月，BNO签证的申请总数为141500份，共批准133124份申请，批准率为94%。

另据内政部公布，自BNO签证计划启动以来，64%的获批申请人是BNO和/或香港特区护照持有人，但七成七获批受养人持有其他国家和/或香港以外国家护照，其中75%是中国护照持有人。