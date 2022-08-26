20大前敏感期 熊猫翠翠生子被指讽习评论被关闭

中国/熊猫

四川大熊猫“翠翠”日前产下幼仔，中国官媒特地公开征名，却出现“祈翠”、“翠翠翠”等字眼，意外引发热议。由于“翠”字被认为有诅咒中共总书记习近平之意，网络评论区遂立刻被关闭。

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据中央社今天报道说，“翠”字的上半部“羽”，在简体字中是两个“习”字的并列，使这个字被拆分为“习习卒”，被部分立场反共的网友解释为“习近平死两次”之意，常用来加以讽刺。因此，“翠”字也不时成为中国网络敏感字。如今正值中共20大将近，“翠”字更显得敏感。

有中国民众认为，目前正值政治敏感期，近来网络审查明显感觉更趋严格，加上“动态清零”及经济衰退导致民怨，一些网友藉“翠翠”生幼仔取名的机会嘲讽，是借此宣泄情绪的表现，并反映当今中国的民情。

这起“祈翠”风波的起源是中共官媒央视的微博帐号。18日，央视公布四川卧龙保育基地大熊猫“翠翠”生下幼仔的消息，并向网友公开征名。不料，这则软性新闻的评论区，却引来了数量出乎意料的留言。

根据网络上尚存的截图显示，中国网友先后留下了“翠翠翠”、“翠翠翠翠”、“核翠”、“祈翠”、“二十大翠”、“翠翠，就叫翠翠”、“让我们一起来祈翠”的名字。还有人语带讽刺地写下“好可爱的名字，我感动，又不敢动”等语。

中央社综合网友反映及自由亚洲电台消息，央视这则公开征名的评论区留言数量短时间内即告暴增，大约累积达1500条时，评论区即突然被关闭，无法评论；不久后，转发央视这条微博的人民日报、北京日报微博，也紧急关闭了评论区。据报，部分中国民众在不满当局“动态清零”损及经济及权益的强大民怨下，网络上兴起了“祈翠文化”，还曾出现“今日祈翠”、“祈翠超话”等主题，但不久就被封杀。