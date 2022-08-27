一位前中国冠军说她在2000年奥运会上不得不故意输球

中国/假球

前中国羽毛球冠军叶钊颖在丹麦电视二台周六今天播出的采访中说，她在2000年悉尼奥运会上被迫故意输球，以提高一名同胞队友的夺金机会。丹麦电视台对这位中国球员的采访是在西班牙马拉加进行的，叶钊颖与她的丈夫、前中国足球明星郝海东流亡在西班牙。这对夫妇告诉TV2，自从这位前足球运动员郝海东在2020年6月激烈批评中国当局以来，他们几乎没有希望再回到中国。

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一位前中国羽毛球冠军说她在2000年奥运会上不得不故意输球。这位在澳大利亚获得铜牌的前世界第一说，她在团队的压力下输掉了与龚智超的半决赛，以便龚智超在与丹麦冠军卡米拉-马丁的决赛前不 "太累"。

据法新社今天引述叶钊颖说，“他们在赛前告诉我，让球不应该太明显。”现在流亡在西班牙的中国前球员说：“他们告诉我，我也不应该让龚志超疲于奔命太累，我应该打两盘就可以输了。”叶钊颖说，"如果你重放比赛录像，我在一开始真打，但后来我就开始主动放球，把羽毛球打出界或往网下打。"叶钊颖是在接受丹麦TV2采访时作曝料。

这位中国前球员在指控奥运会期间有一场安排好输赢的比赛时，并没有准确说出中国教练组中究竟是谁要求她输球。

叶钊颖说，“我们感到非常无力，因为我们独自一人不可能对抗这个系统。”奥运会对运动员来说几乎是一生一次的机会，所以这真的很悲哀。但作为一个人，我无能反对这个体制。"

法新社说，被官方判断为更有可能获得金牌的龚志超，确实在决赛中以优势战胜了卡米拉-马丁。

在一份声明中，世界羽毛球联合会说它将 "非常认真地 "对待 "这种性质的指控"。

世界羽毛球联合会主席、丹麦的托马斯-伦德说："虽然联合会不能评论与这一历史性事件有关的具体细节，但羽毛球运动不允许任何形式的安排比赛。"他说他希望通过对任何安排采取 "非常坚决 "的行动来 "保护这项运动的完整性"。

对这位中国球员的采访是在西班牙马拉加进行的，叶钊颖与她的丈夫、前中国足球明星郝海东在那里流亡。这对夫妇告诉TV2，自从这位前足球运动员郝海东在2020年6月激烈批评中国当局以来，他们几乎没有希望再回到中国。