中国房市创意促买房 专家建议农民应进城买房再开车回乡种地遭批割农村韭菜

中国/房地产/割韭菜

中国房市寒冬，北京师范大学房地产研究中心主任董藩日前针对农民买房问题主张，县城里能“增长的见识”及公共服务和农村完全不同，农民应到县城买房，有需要再开车回乡种地，引发争议。网络有对此建议不以为然的网民留言“不要建议”，结果获得不少共鸣，一度在新浪微博热搜名列前茅。

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中国专家看房市，有称农民应进城买房，开车回乡种地。据中央社今天报道称，凤凰网影音财经节目“封面直播”日前访问北京师范大学房地产研究中心主任董藩，解读中国房地产市场的走向与变革。他在节目中谈到“农民要不要到县城买房的问题”时，作上述表示。

据董藩主张，如果农村的生产经营不受影响，他还是主张农民到县城里去住的，毕竟“越大的城市越文明、越大的城市越繁荣、越大的城市越公平”。且农民住到县城里，医疗、教育、生活环境等都会有很大的改善，也享受得到城市文明和现代文明。据他表示，在县城里，一个人“享受到的公共服务，能接受到的讯息，增长的见识”，和农村的环境是完全不一样的。而这对于提升农民个人的素质，是非常必要的。

当主持人问到，如果农民搬进县城后要如何继续种地时，董藩回答，如果一些农民仍需要在农村种地，可以在“需要的时候开着车过去种地”。除主张农民进城买房再开车回乡种地，董藩还建议买房还贷时间能延长到40年，大大减轻年轻人购房压力，“退休了还贷也无所谓，因为退休了还有退休金”。而且，退休时所还贷款占收入的比重“也很少很少了”。

据该报道，董藩这一建议，在中国网络引起不少争议，批评声浪不小。相当比例的网友质疑，如今种粮收入微薄、越种越穷，还要农民帮着救房市“是何居心”？“上班回老家种田，下班进城睡觉，有没有搞错”？“这是要割农民韭菜吗”？