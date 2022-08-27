中国经济前景黯淡 “东升西降”说遭质疑

中国/“东升西降”

因北京当局严格执行防疫清零加上地方政府及企业债务连环爆，重创中国经济的成长潜力，专家质疑，看来得重评估中共领导人习近平夸称的东升西降，并说中国的经济前景黯淡令人担忧。

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据中央社今天引述香港“南华早报”（SCMP）报道，中国虽号称全球第2大经济体，但遭逢新冠病毒疫情与当局下令贯彻严格清零的防疫政策双重夹击，今年第2季中国的经济成长率只有0.4%。相较于他国，比如开发中国家马来西亚，第2季经济成长率比去年同期增加8.9%，越南则是7.7%，至于欧美等已开发国家第2季的经济成长率也优于去年同期，随后中国公布的7月主要经济数据也不如市场预估。

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强说，中国的经济前景越来越令人感到担忧。邢自强最近参加由中国宏观经济论坛举办的视讯研讨会表示：“尽管因抗通膨升息而导致技术性衰退，但美国经济不会遭受旷日持久的创伤，预估美国的成长率可仍可维持稳定。”

邢自强说：“但就中国经济而言，当务之急则是如何使民众及企业界摆脱当前的困境，而不至于留下影响长远增长潜力的永久性创伤。”他表示，这些创伤包括企业投资意愿不振，同时消费者信心不足，若上述情况加剧，邢自强警告，中国的成长潜力得必须大幅重评估。据邢自强说：“（如此）可能也会导致全球政界到商界重评估‘东升西降’的趋势。”

安邦智库宏观研究中心高级研究员贺军表示，有鉴于北京当局近来严格防疫措施造成的冲击，很难彻底翻转第3季中国经济成长率相对落后的全球排名。

今年4月南早曾访问香港科技大学社会科学部讲座教授兼中国跨国关系研究中心主任崔大伟，他也提出同样观点说：“若中国能够研发更有效力的疫苗，或者愿意向国外采购疫苗，其实没有必要执行动态清零”。

而德国市场报今年5月专访中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke），当时他也指出，中国领导人在作茧自缚，疫情清零政策正使中国经济蒙受巨大损失，并断言，中国是第一个爆发疫情的国家，也可能是最后一个走出疫情的国家。

贺军还警告，乌克兰战争对欧洲经济的拖累，也会影响中国与第2大经贸伙伴欧盟的往来，并说不断升高的地缘政治紧张正恶化中国对外关系的发展，并说：“未来数年全球经济都不乐观，尤其是中国。”

华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）经济研究资深副总裁古德曼（Matthew Goodman）及经济计画研究助理雷诺兹（Matthew Reynolds）5月曾发表评论文章，以欧盟会员国立陶宛为例剖析中国经济胁迫。

两人分析指出，北京经济胁迫经常失效且造成反效果，不仅未达成原先目的，反让自己在国际上好感度骤降，更促使更多国家联合反中，并说：“当你的敌人在犯错时，千万别打扰他。”

上周美国前财政部长萨默斯（Lawrence Summers）同样强调：“人们普遍认为在某个时间点，中国国内生产毛额（GDP）总量按市场汇率计算将超越美国经济。但这件事现在可就没那么清楚了。”萨默斯另指出，即使中国终将超车美国的臆测一年前看来是无庸置疑，而当前中国正穷于应付诸多艰难挑战，包括人口成长衰退，以及益增的企业干预等。

中国国务院近期虽颁布19项接续政策以推动高达人民币1兆的刺激经济方案，但仍于24日示警称，小幅波动在所难免，以及中国经济复苏基础还是不稳固。

23日，中国电信巨擘华为创办人任正非发给内部员工的信函也警告，未来10年将是非常痛苦的时期。

该报道说，不只任正非，据说中国商业界与科技业界对于经济前景黯淡也抱持同样的看法，并引发见解不同的争论，若干人士说，中国内部的情况比国外更悲观，还说很多国家在今年第2季维持远超过中国的强劲经济成长。

中央社说，中国金融数据、讯息和软件服务企业Wind预测，一般而论，目前分析人士预估，今年第3季中国经济成长率约莫为4.8%，但即使成长的力道远超过上季，还是达不到中国今年3月公布，力拼年度成长率5.5%的目标。