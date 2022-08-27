中芯国际计划在天津建晶圆厂

中国/中芯国际

中国芯片代工企业中芯国际透露已签署框架协议，将投资 75 亿美元在天津新建一条 12 英寸代工生产线。路透社说，这些计划标志着这家总部位于上海的公司正在进行扩张。

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据路透社报道称，中国芯片代工厂中芯国际将投资75亿美元在天津新建晶圆厂。中芯国际因与中国军方的关系而受到美国制裁，但该公司否认该指控。

根据周五晚些时候提交的一份文件，新晶圆厂将拥有每月 100,000 片 12 英寸晶圆的生产能力。该文件称，该工厂将作为中芯国际的子公司与天津市西青区政府合作运营，初始注册资本为50亿美元。

在政府资金的部分支持下，中芯国际是中国领先的芯片制造商。虽然它主要为生产后缘芯片的全球客户提供服务，但在技术实力和市场份额方面仍落后于台积电(2330.TW) 。

随着华盛顿和北京在芯片技术的获取和开发方面展开竞争，中芯国际一直在扩大产能。中芯国际在 2020 年底表示，将在北京建造一座 12 英寸晶圆厂，随后于去年宣布在深圳和上海建立新晶圆厂。

据路透社说，天津工厂将是该公司在中国建设的第四个工厂，与在中国运营的三个 8 英寸工厂和三个 12 英寸工厂相辅相成。

2020 年底，华盛顿对中芯国际实施制裁，禁止使用某些制造设备，实际上禁止该公司生产使用 7 纳米工艺节点生产的芯片。虽然制裁旨在阻止中芯国际生产符合行业标准的先进芯片，但一些分析师发现有迹象表明中芯国际仍然设法生产了 7 纳米芯片。