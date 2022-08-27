台湾官方批评国民党访中 对台湾国家整体利益酿严重伤害

台湾/国民党组团访问大陆/台湾陆委会

针对中国国民党副主席夏立言访问中国大陆回台后的言论，台湾陆委会今晚批评夏立言等呼应对岸统战旋律，传达错误讯息，对国家整体利益造成严重伤害。

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据中央社今天报道称，台湾陆委会批评国民党访中，对国家整体利益酿严重伤害。

中国国民党副主席夏立言傍晚透过视讯召开记者会说明此行成果。除介绍此次访问目的，以及向陆方转达民众对军演、柬埔寨台湾民众受骗与ECFA早收清单等议题看法，并表示国民党和对岸沟通，政府自己不愿意做或做不到去沟通，因此“应该感谢国民党”。他并批评政府捏造打击。

台湾大陆委员会晚间发布措辞严厉的新闻稿，批评夏立言的相关言论。据陆委会表示，对夏立言等无视劝阻执意赴陆，在军演下曲意访中，呼应对岸统战旋律，甚至唾面自干，对国内广大民意丝毫不在意，作为国内最大反对党，令人遗憾。

台湾陆委会强调，台湾所有政党都应对内良性竞争，对外团结一致，并与台湾人民团结一致，全力支持政府捍卫国家主权安全与台湾整体利益；相信台湾社会对国民党赴陆造成的国内纷扰不安，分化国内团结意志，以及传达错误讯息误导国际视听，对我国家整体利益已造成严重伤害。

陆委会指出，政府持续关怀台商、积极营救在柬埔寨遭人口贩运的台湾民众。推动两岸良性互动是双方共同责任，政府始终致力维护两岸既有机制及协议运作，但中共却坚持其错误的政治前提、拒绝对话沟通，也未落实协议事项。

陆委会强调，朝野各界人士应清楚，任何涉及公权力的两岸事务与交流沟通，都必须由政府务实处理，才能确保人民福祉及国家利益。陆委会表示，中共非法蛮横以武力恫吓台湾放弃主权，一方面极限施压伤害台湾民众安全福祉，另方面藉国共交流颠倒是非、侈言保障我方权益，完全是统战、分化与欺骗。

陆委会最后呼吁在野党认清北京当局才是破坏台海和平的始作俑者，应强烈反对北京当局侵犯台湾的主张与行径，不应落入中共营造一中、归责政府的劣质操作陷阱之中。对于所称政府造谣打击等情非事实，陆委会表达高度遗憾。