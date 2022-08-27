台湾称中国的军演加强了国际团结

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台湾外交部长吴钊燮说，北京在台湾周边的大型军事演习，只是加强了盟友访问民主台湾和显示团结的决心。

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据法新社报道称，台湾称中国的演习加强了国际团结。台湾外交部长吴钊燮说，"我们不会因为中国对台湾的威胁而停止交朋友。" 吴钊燮是26日在与外国媒体见面时这样说。

北京进行了前所未有的陆上和海上对台军事演习，以报复美国众议院议长南希-佩洛西8月初对台湾的访问，并使紧张局势上升到几十年来的最高水平。

在佩洛西访问之后，三位美国政策制定者前往台湾，其中包括田纳西州参议员玛莎-布莱克本，她于周五与台湾总统蔡英文会面。

法新社说，台湾一直生活在北京入侵的威胁之下，北京认为台湾是中国领土的一部分，总有一天会被收复，如果有必要的话，还要用武力。北京对任何可能赋予台湾合法性的外交行动都很反感，并对西方官员和政治家的访问做出了越来越多的侵略性反应。

据吴钊燮说，中国的武力展示适得其反，将会有更多外国政要访问台湾。吴钊燮说，"由于中国对台湾的军事压力，比以前更多的人都想来表示支持。" 据吴钊燮说，"许多国际友人已经告诉我们，他们对来台湾访问非常感兴趣，他们的目标非常简单：展示他们的团结。"

美国共和党人、美国前总统唐纳德-特朗普的坚定支持者布莱克本解释说，她此行是为了 "向北京发出一个信息：我们不会被吓倒"。

台湾总统蔡英文在与美国参议员会面后表示，"这些热情的姿态（......）和坚决的支持，加强了台湾保卫自己的决心。"

法新社说，在佩洛西之后不久，尽管中国军演与警告，另一个由参议员埃德-马基率领的国会代表团访问了台湾。然后，本周早些时候，印第安纳州的共和党州长埃里克-霍尔科姆（Eric Holcomb）也抵台访问。