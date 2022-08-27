央视记者“一失足” 三星堆千古文物可能碎了

中国/三星堆

中国官方喉舌央视的记者采访位于四川的考古地三星堆，不慎失足跌落遗址坑中，消息灵通的中国网友随即上传国宝疑似毁损的图片和讯息，对于相关传闻央视并未澄清说明。

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据中央社今天引述消息报道称，中国央视记者采访考古地失足，疑似毁损三星堆国宝。据香港明报今天称，四川广汉三星堆遗址日前出土一件尺寸约1公尺的青铜器神兽，央视记者赴现场采访并与北京总台连线直播。上传至微博的影音画面显示，事发时间是23日下午5时36分，负责访问手持麦克风的女记者与受访者向前缓步移动，掌镜的摄影记者往后退没留神，瞬间跌入遗址坑中。

当时女记者说：“我们看到目前，其实8号坑还有大量的青铜器，那我们关注到在…啊…”最后画面止于女记者与受访者脚踩的鞋套，停格约4秒才切换至北京摄影棚“三星堆新发现”现场，主播力图镇定说讯号中断稍后再尝试连线。

据该报称，微信26日流传多张网友的对话截图说，记者失足“摄像机摔了”、“国宝扁了”，并附照片指出，古文物出土现场若干瓷器碎片旁有小摊血渍。微博博主“刘春山TMT”发文说，央视采访三星堆直播突然中断，摄影记者不慎坠入遗址坑，文物破碎记者流血。

报道称，虽然中国网友的热议如炸锅，但央视至今并未澄清说明到底发生什么事。

三星堆文物最早发现于1929年，上世纪80年代，被列为中国重点文物保护单位，遗址在中国四川省广汉市城西三星堆镇的鸭子河畔，属青铜时代文化遗址，年代为公元前2800年至公元前1100年。