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《奥格斯堡汇报》：德国别无选择，只能忍受中国

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Le chancelier allemand Olaf Scholz s'exprime lors d'une conférence de presse au château d'Elmau, lieu de réunion du G7, à Kruen, en Allemagne, le mardi 28 juin 2022. Le Groupe des sept principales puissances économiques achève sa réunion annuelle ce mardi.
Le chancelier allemand Olaf Scholz s'exprime lors d'une conférence de presse au château d'Elmau, lieu de réunion du G7, à Kruen, en Allemagne, le mardi 28 juin 2022. Le Groupe des sept principales puissances économiques achève sa réunion annuelle ce mardi. AP - Martin Meissner
作者： 柏林特约记者 丹兰
6 分钟

就台海危机，德国《奥格斯堡汇报》发表评论说：《德国别无选择，只能忍受中国》。德国总理朔尔茨必须延长与中国的联盟，否则就必须放弃它。

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该报写道：台海冲突显示，德国在德中关系中需要迅速明确立场。朔尔茨前任默克尔积极寻求接近中国。默克尔曾大肆赞扬中国现代化的巨大步伐，而在德国，一条新铁路线需要20年。她最关心的是为德国经济确保巨大的中国市场。为此，她寻求与习近平主席建立紧密的联盟。两人一起发言支持自由贸易，这引起了世界关注。朔尔茨将不得不延长或取消这一联盟。

美国前总统特朗普已经卸任，但他的继任者拜登也偏爱“美国优先”的口号。与此同时，拜登正越来越多地将注意力转向亚太地区。

台湾冲突让人联想到乌克兰战争前的几个星期。当讨论德中和欧中关系时，人权这个关键词理所当然地被提及。习近平经常申明，没有任何系统比其他系统更好。但是，在香港被血腥殴打的示威者的形象无所不在。被逮捕的维族穆斯林人、互联网禁令、不许与律师接触的单独监禁、酷刑等，中国的人权问题目录很长。

现在还有台海冲突。台湾几乎被中国军队包围，处于与六个月前的乌克兰类似的情况，俄罗斯最初也在乌克兰边境部署了士兵，宣布这是像北京一样的军事演习，但最后进行了残酷攻击。如果中国作出类似行动，入侵台湾，西方、欧盟和德国政府理论上将不得不对北京实施与莫斯科相同的制裁。

但如果德国想确保其繁荣，对北京的制裁是不可能的。台湾冲突不会改变这一点。德国无法承受对中国的制裁，因为与中国的贸易关系比与俄罗斯的贸易关系更广泛、更重要。德国对亚太地区的出口约有一半传统上都是出口到中国。虽然。新冠疫情大流行影响了业务，但德国对中国的出口今年上半年还是增长了2.9%。尽管有困难，但俄罗斯的天然气可以被取代，中国的技术则不能被取代，即使在可预见的未来，几乎所有设备都需要的高性能微芯片可以在欧洲生产，西方仍将依赖中国的原材料，例如稀土。

如果由道德感来决定走向，朔尔茨将不得不与中国保持距离。但这样做行不通。德国已经为对俄罗斯的制裁付出了昂贵的代价，而且这一决定还会影响好几年。德国根本无法再承受这样的行动，这是很苦恼的事，但是无可奈何。

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