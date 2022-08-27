法国记者：在社交网看中国罕见的热浪和干旱

干旱警报

气候变化的危机，在中国南部“发烧”。有“火炉”称号的重庆市周四测得摄氏45度的高温，破历史纪录。这也是中国有气象纪录以来，首次在新疆以外出现45度。高温无雨也让中国最大淡水湖鄱阳湖大缩水，枯竭成河，创下有记录以来、最早进入枯水期的时刻。

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中国国家卫星气象中心上8月18日通过卫星监测发现，位于江西省的中国第一大淡水湖鄱阳湖水体面积，较7月10日减少了约66％；在湖南省的中国第二大淡水湖洞庭湖的水体面积，也较7月1日减少约三分之二。鄱阳湖近一个月水体面积减少了约66%。数据显示，湖体面积从今年4月近4000平方公里“缩水”到只剩600平方公里不到。

7月以来的持续高温干旱，导致四川今夏电力保供形势较往年更趋严峻。据四川日报，8月15日，四川再次召开电力保供调度会，预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25％。

英国气象学家斯科特·邓肯（Scott Duncan）在其推特上表示：重庆市气象台18日下午则发布，北碚国家站最高气温达45度，又一次刷新重庆最高温极值。北碚国家站17日才测得44.6度的高温，这个高温纪录仅维持一天。

成都春熙路商圈户外商业显示大屏均已处于关闭状态，昔日灯火通明的各大商场已关闭了大部分灯光，多个写字楼的中央空调已停止供冷。

8月15日开始，中国四川省政府发出通知，要求大半数工厂暂停生产，时间截止到8月20日。

法国记者表示，中国多地高温少雨导致严重干旱，长江重庆段位水位大跌。而水体面积大幅减少使得三尊有600年历史的佛像露出水面。与此同时，缺水也引发缺电问题，上海罕见暂时关闭外滩景观照明节省能源。