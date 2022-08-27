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美国众议院议长佩洛西访台后引发的效应持续发酵，中国对台湾的军事恫吓使美国国会两党对抗衡中国、支持台湾的立场更为一致，目前在国会涉台法案中，参议院外委会预订9月审理的《2022年台湾政策法》最引人注目，这个意在“重构”美国对台政策的立法被一些中国学者认为直接挑战美中建交的基础，中国会做出比佩洛西访台更强烈的反应。

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据美国之音署名锺辰芳今天报道称，美国国会众议院议长佩洛西访台后台海升温，美国国会酝酿重磅挺台立法。而中国对台压迫会使美国国会更加挺台。

一些分析人士认为，中国在佩洛西访台后以大规模实弹军事演习做出回应，目的是要以此来阻止美国以“切香肠”方式改变其“一中”政策并强化与台湾的实质关系，但中国的做法却反而强化了美国国会不分党派抗衡中国的立场，在国会中一些支持台湾的立法也在往前推进，其中参议院外委会即将审理的《2022年台湾政策法》(Taiwan Policy Act of 2022)最引人注意。

《2022年台湾政策法》包含具有象征意义的条文，例如将台湾指定为“主要非北约盟友”(Major non-NATO Ally)以及将“驻美国台北经济文化代表处”(TECRO)改名为“台湾代表处”(Taiwan Representative Offfice)；要求美国政府以台湾人民的合法代表来对待台湾政府；法案内容也包括，“在不被解释为将导致与台湾恢复外交关系或改变美国对台湾国际地位立场的情形下，指示美国国务卿撤除限制台湾官员展示台湾主权象征事物，包括中华民国国旗的行政指引。”

法案中也含有具实质意义的条文，例如对台湾提供45亿美元的安全援助，加强美台军事训练合作及建立美台高级别军事规划机制等。

外委会主席梅南德斯(Bob Menendez)及共和党参议员格雷厄姆(Lindsey Graham)在共同提出法案的声明中说，《2022年台湾政策法》是“自1979年的《台湾关系法》之后，美国对台政策最全面的重构。”

据该报道称，中国正在密切注意这个立法行动的发展，有中国学者认为，这个法案若得到国会通过并由拜登总统签署生效，它的影响将比佩洛西访台的影响还大。

该报道原文链接：https://www.voachinese.com/a/congress-poised-to-take-up-bipartisan-taiwan-legislation-as-china-increases-military-coercions-20220826/6718628.html