美媒：中美对抗加剧或让拜登与习近平峰会告吹

中国/美国/习近平/拜登

美中两国围绕美国众议院议长佩洛西访台而引发的纷争仍在持续发酵。尽管有迹象表明，双方都有意修复关系，并保持了关键沟通渠道的通畅。但分析人士认为，美中关系的对抗性越来越强，再加上中方单方面暂停了与美方在现存为数不多的几个领域的合作，从现在到11月，任何事件都有可能导致筹划中的美国总统拜登与中国国家主席习近平的首次面对面会晤被取消。

广告 继续浏览后续

见或不见？美中高对抗性基调或令拜习11月会晤破局。据美国之音署名林枫今天报道称，美中官员筹划拜登与习近平之间首次面对面会晤的消息早在7月底两人通电话后就被彭博社等多家美国媒体报道。那次通话后仅几天，美国众议院议长佩洛西率团访问了台湾。华盛顿邮报的报道说，习近平曾在与拜登的通话中要求他想办法阻止佩洛西访台。中国随后采取的一系列措施，包括解放军在台湾周边海域举行持续数日的演习以及单方面中断与美国在多个领域的合作与对话，进一步加剧了美中之间的紧张关系。

有观察人士指出，习近平押宝拜登会在最后一刻劝阻佩洛西放弃访台计划落空已使两人见面变得不再可能。熟悉中共政治的评论员、中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编邓聿文8月10日在《光传媒》上发表的一篇评论文章中说，“拜习通话曾谈到两人的线下会面，也可间接证实习对拜登的误判，因为如果他判断拜登阻止不了佩洛西，就不太可能和后者讨论线下会面的问题。习的误判会使他对拜登政府完全失去信任，至少今年他不会再跟拜登通话，更不用说线下见面。”

但华尔街日报8月16日的一篇报道披露，在佩洛西访台后，中国官员仍在准备习近平今年11月访问东南亚时与拜登的面对面会谈。报道说，习近平可能会出席11月15日至16日在印尼巴厘岛举行的二十国集团(G20)领导人峰会，随后将前往泰国曼谷出席两天后举行的亚太经合组织(APEC)峰会。筹备工作是为习近平与拜登在这两个峰会之一的间隙举行面对面会晤。

到目前为止，华盛顿和北京都没有证实有关双方在筹划拜登与习近平面对面会晤的信息。

有分析人士担心，美中之间剑拔弩张的对抗性氛围仍有可能搅黄尚在初步筹划中的拜登与习近平11月份的会晤。

据该报道，拜登总统周四（8月25日）晚在马里兰州蒙哥马利出席民主党全国委员会的一场活动中说，习近平和中国人民都对他们的未来感到不确定，他们不清楚方向在哪，该做什么。拜登说：“中国的情况是，人们弄不清方向在哪里，他们并不十分确定……他（习近平）也不知道该怎么做……他对能力并不那么确定。中国人对他们的未来非常、非常不确定。”

该报道原文链接：https://www.voachinese.com/a/confrontational-tone-could-derail-potential-biden-xi-meeting-20220826/6718430.html