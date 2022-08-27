香港收紧防疫措施 专家唱反调

香港收紧防疫措施

香港单日新冠病毒确诊人数连续三日超过7,000个案，过去一周有5位高官确诊。有卫生官员拟收紧防疫措施，不过，多位专家认为无意义，建议让已接种疫苗的港人过正常生活。

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香港近日新冠病毒疫情有逐渐上升趋势，从本月24至26日连续3天确诊人数超过7,000，25日更升至8,000多宗。有专家预料下周将会破万宗。

同时一周内港府有5位高官确诊，包括政务司副司长卓永兴、商务及经济发展局局长丘应桦、警务处处长萧泽颐、入境处处长区嘉宏，及廉政专员胡英明。本月香港累计至少已经有8名官员确诊，还有劳福局副局长何启明、消防处处长杨恩健、物流署署长陈嘉信。

近日保持低调的医卫局长卢宠茂出席周四的记者会指，病毒繁殖率已回升到1.44。“现在疫情非常严峻，每日确诊个案仍处上升趋势，亦不排除短时间内将超越每日10,000宗。”

他又宣布适当收紧防疫措施，由8月28日起，出席宴会或是聚会超过8人一桌，必须持有24小时内快测阴性证明，或48小时内核酸检测阴性证明。所有表列处所员工都要遵守每三日快测要求，而院舍及医管局员工就加密至隔日一检。

卢宠茂称，别无选择下有可能再收紧社交距离措施，又透露医管局拟加密重点医疗人员的核酸检测次数至隔日一检。不过，多位专家对此持不同看法。

医管局前首席执行官梁柏贤与政府专家顾问袁国勇共同提出9点建议及评论，包括放宽无症状医护人员毋须每日接受核酸检测，以确保医护人手；又认为应让完成接种中共病毒疫苗的港人过正常生活，除非他们感染后有症状，否则不应对他们做病毒检测。二人并说，随着香港疫情“指数级增长”，收紧入境检疫或社交距离意义愈来愈小，甚至没有意义。

梁柏贤向传媒表示，承认有关建议与港府目前抗疫路线有别，但认为目前疫情日增及基于病毒特性，根本无法阻止扩散，“好像一个轮回，任何方法都会回来”，“是八千定一万（宗）是无意思”。他强调，关键不是控制传染，而是想尽办法提高中共病毒疫苗接种率，防止重症及死亡。

政府专家顾问、港大内科学系临床教授孔繁毅也认同梁柏贤、袁国勇的建议，认同目前收紧社交距离措施没有意义，应关注住院人数，尤其是入住深切治疗部患者数目及死亡个案，让大部分已完成接种疫苗的港人恢复正常生活。

早在上个月，港大感染及传染病中心总监何柏良已表明，随着香港向复常发展，港府每日在中共病毒疫情记者会公布确诊数字已经没有意思，认为可以考虑取消安排。