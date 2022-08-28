中国加速建造5艘新型导弹驱逐舰

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中国正在建造5艘最新型的导弹驱逐舰，威胁武统台湾，并加速增强海军能力，扩大军备。日本媒体称，台湾、钓鱼台周边海域的军事压力势必增强。中国的052D型驱逐舰是仿美国的神盾舰建造的，刷新052C型，成为最新型的驱逐舰，防空能力强，可用于护卫航空母舰。美国智库研判中国在2031年之前可能拥有5艘航空母舰以及逾60艘巡洋舰及驱逐舰。

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中央社署名杨明珠今天报道，据日本经济新闻称，中国建造5艘新型导弹驱逐舰，加强施压台湾。中国正在建造5艘最新型的飞弹驱逐舰，企图武统台湾，并加速增强海军能力，扩大军备。台湾、钓鱼台周边海域的军事压力势必增强。

日本经济新闻说，中国的微博8月下旬有网友上传在中国大连市正建造5艘导弹驱逐舰的照片。中国官媒环球时报英文版透露，中国海军正在大连建造5艘052D型驱逐舰。香港南华早报也称，中国正在建造的是052D型，或者是将此改良的052DL型驱逐舰。日本经济新闻取得8月下旬拍摄的照片显示，在中国造船龙头、中国船舶集团（CSSC）大连造船厂有5艘船体，作业员正在进行建造作业，其中有2艘船体几已建造完成。

欧洲的海军专业媒体、海军新闻（Naval News）说，位于上海市的中国船舶集团（CSSC）旗下的江南造船至少正在建造一艘驱逐舰。该媒体指出，预料总计有6艘驱逐舰不久后将加入中国海军。中国海军并未公布一连串的建造计划。该海军新闻指出，中国目前052D型及052DL型驱逐舰总计有25艘服役。包含其他型的驱逐舰在内，2019年投入10艘、2021年8艘驱逐舰。

中国的052D型驱逐舰是仿美国的神盾舰建造的，刷新052C型，成为最新型的驱逐舰，防空能力强，可用于护卫航空母舰。美国拥有11个航空母舰打击群，由多艘神盾舰、潜舰护卫。

日经说，中国国家主席习近平的领导阶层为了统一台湾，武力犯台，很可能投入目前所拥有的3艘航空母舰，而052D型等的驱逐舰可能用于护卫航空母舰。052D型的垂直发射系统（VLS）可搭载巡航导弹。不仅具有守护航空母舰的防御力，也具有精准攻击台湾本岛的能力。

日本防卫省防卫研究所的区域研究部长门间理良表示，台湾军方一定要具备足以防范来自中国大陆、军机发射的导弹攻击及来自多方的海上攻击。台湾的负担势必增加。

该报说，中国可能增加部署航空母舰。华府智库战略暨预算评估中心（CSBA）7月的报告指出，研判中国将确保充分的资金以便在2031年之前拥有5艘航空母舰以及逾60艘巡洋舰及驱逐舰。今年6月中国新建的航母“福建舰”下水，加上从乌克兰购得后改造的“辽宁舰”与首艘中国国产航母“山东舰”等形成3艘航母体制。相关人士透露，山东号从3月下旬到7月之间，在大连的造船厂进行检修，重新部署。

中央社说，据美国印太司令部推估，2025年在远东地区，中美的军事平衡将完全逆转，差距将扩大。