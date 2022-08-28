中国官方出手再逮1.3万诈骗嫌犯

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中国公安部组织江苏、浙江、安徽等3省15市公安机关扫荡电信网络诈骗，逮捕犯罪嫌疑人1.3万人、查获犯罪据点460多个、扣押涉案现金人民币5000多万元。中国官方称接下来要继续组织展开华南片区、京津冀片区等区域会战，坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势。消息没有提及此次中国华东地区严打诈骗犯罪是否与柬埔寨诈骗犯罪新闻甚嚣尘上有关。

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据中央社今天报道，中共中央政法委27日透过微信公众号“长安剑”发布讯息报告称，中国公安部扫荡电信网络诈骗，逮捕嫌疑人1.3万人。

据中国官方称，中国公安部近日组织指挥江苏、浙江、安徽等3省15市公安机关同步展开华东片区区域会战集中收网行动，扫荡电信网络诈骗。逮捕犯罪嫌疑人1.3万人、查获犯罪据点460多个，另获缴手机、电脑、SIM卡等作案工具1.4万个（台），扣押涉案现金5000多万元、虚拟货币泰达币（USDT）88.5万个。

据称，公安机关发现，诈骗分子大部分藏匿在境外对中国民众诈骗，但都离不开境内涉诈新型违法犯罪集团的支持，这类犯罪集团主要从事组织偷渡、引流推广、技术开发、转帐洗钱等各类违法犯罪活动，这是电信网络诈骗产业链中重要环节。

由于电信网络诈骗犯罪具跨区域、非接触等特点，这些涉诈犯罪集团关联的诈骗案件往往涉及多个地区，具有极强的隐密性和社会危害性。犯罪集团集中地区也极易滋生非法拘禁、聚众斗殴等违法犯罪活动，成为当地社会治安的重大隐患。

据该报道称，公安部决定成立国家队，采取“定向研判、统一指挥、集中打击”模式，在全国重点省市展开区域会战，打击各类电信网络诈骗新型违法犯罪据点和人员；江苏、浙江、安徽等华东3省为第一次区域会战主战场。

公安部有关负责人表示，公安机关保持严打高压态势，不断创新打击模式，继续组织展开华南片区、京津冀片区等区域会战，坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势。（编辑：李雅雯/唐佩君）1110828