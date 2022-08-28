中国年轻人再陷求职难

中国/年轻人就职难

随着中国经济的放缓，数以千万计的年轻人正在努力寻找工作，他们为越来越少的职位释出进行激烈的竞争。中国官方数据，七月份有五分之一的城市青年处于失业状态。中国没有关于农村地区失业率的官方数字，一项评估认为，农村地区的年轻求职者人数可能是城市的两倍。

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据法新社今天报道称，根据中国官方数据，七月份有五分之一的城市青年处于失业状态。这是全国劳动力失业状况平均水平的三倍，是2018年以来的最高水平。更糟糕的是，今年夏天有近1100万新毕业生进入劳动力市场，而中国经济正在放缓：第二季度比一年前增长+0.4%，是两年来的最低值。

22岁的音译为赵玉婷上个月英语专业毕业，她告诉法新社， "我已经找了两三个月了，但目前真的很困难复杂。而且时间越长，我的压力就越大。" 她已经回到父母身边生活。她说，有过工作经验的求职者现在甚至在争夺通常为年轻毕业生保留的工作，使新毕业的人受到竞争排挤。

赵玉婷说，她已经向几十家公司发送了自己的简历。她说，只有几家给她回电话进行面试，最终因为她缺乏工作经验而被拒绝。

这位年轻女性认为她可以靠教英语谋生，直到找到一份全职工作。但最近政府对技术公司和私营教育部门的打压，通常是工作机会的大提供者，帮助劳动市场，此类求职完全枯竭了。

据法新社说，更糟的是当局为应对新冠病毒疫情而实施的严厉禁闭和隔离措施使经济状况更加恶化。虽然没有关于农村地区失业率的官方数字，但总部设在伦敦的咨询公司TS Lombard的经济学家庄博估计，农村地区的年轻求职者人数可能是城市的两倍。

据美国约翰霍普金斯大学的中国经济专家音译为洪浩峰说："现实比数字显示的要糟糕得多。而且如果这个问题持续存在而没有得到解决，很容易产生社会不稳定。"

在南方大都市深圳这个科技天堂最近的一次就业论坛上，许多年轻的毕业生排队与招聘人员交谈。但由于可提供的工作机会太少，公司更喜欢顶尖大学的学生。

但根据就业网站招聘的数据，已经成功找到工作的毕业生的平均首份工资比去年低12%。

其他失望的求职者则选择在此期间继续学习。据教育专家说，在过去十年中，高等教育的学生人数不断增加，也促使市场趋于饱和。

据法新社说，面对这种情况，中国政府正在寻求通过对中小企业的减税来促进招聘。据总理李克强承认，就业危机是 "严重而复杂的"，他呼吁国有企业招聘更多员工并为他们提供更好的条件。

面对普遍的就职低迷，越来越多的求职者开始转向公务员考试。去年秋天，有创纪录的200万人报名参加。根据求职服务机构51job最近的一项调查，40%的受访者说他们更喜欢公务员的稳定工作，而不是商业职业。

法新社说，但是对于赵玉婷来说，她说她既没有能力进一步学习，也没有关系网来获得一份公务员工作，剩下的选择真是很少。她甚至说："我发现很难想象我的未来。我觉得找工作停滞不前。这真的很难。"