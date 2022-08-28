国民党为访问中国辩解 党代大会一言不合动手

台湾/国民党

台湾主要反对党国民党 (KMT) 领导人周日为该党勇敢与北京接触而辩护，该党一名高级官员刚刚访问中国回来，此行遭到台北政府的谴责，称此举甚至让一些台湾人感到不安。国民党今天召开全代会，部分党代表因意见不合便爆发推挤冲突，党代表徐正文在过程中遭推倒在地，眼镜也被打掉，最后被劝离会场。

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据路透社今天报道，台湾反对派在有争议的访问后捍卫勇敢的访问中国行动。

访问正值中国为回应美国众议院议长南希佩洛西访问台北，本月在台湾附近举行军事演习，该演习在台湾受到包括国民党在内的广泛谴责。但国民党决定派其副主席前往中国，因为该党称这是在演习开始后不久就预先安排了对台湾商界的访问，这引起了一场争议风暴。

周六晚在结束访问回国后，台湾的中国政策制定者大陆事务委员会表示，访问是错误的，反对党应该承认中国是“破坏台海和平的煽动者”。

在台北郊外桃园举行的党的年度会议上，国民党主席朱立伦表示，夏立言和其他人“非常勇敢和坚定”，保持与北京沟通渠道畅通以防止冲突很重要。朱立伦说，“我们知道会有不同的意见和反弹，但国民党必须坚持做正确的事。”他说。“更何况，如果双方严重对立，谁也逃不过开战的危险。”

台湾新北市市长侯友义，是一位国民党资深党员，称此时访问中国的节点“值得商榷”，他在大会上拒绝回答记者关于夏立言的访中议题。

目前处于政府强制隔离状态的夏立言在中国期间会见了中国对台高级官员。

台湾正为 11 月 26 日的市长和市议员选举做准备，这是在 2024 年初总统和立法议会投票之前对两党的考验。虽然地方选举传统上更多地涉及污染和社会问题等国内事务，而不是台湾的国际地位或与中国的关系，但现在竞选活动正在北京演习的阴影下进行。

据路透社说，稍早国民党无法回避民进党（DPP）的指责，即在2020年总统和议会选举之前将台湾出卖给中国，导致民进党出现压倒性优势。

路透社回顾说，国民党曾统治中国，直到 1949 年在内战中败给建立中华人民共和国的毛泽东共产党后，它与战败的中华民国政府一起逃往台湾。

另据中央社今天报道称，国民党全代会意见不合爆冲突，党代表徐正文遭推倒在地。

该报道称，国民党今天召开全代会，为年底各县市长选举参选人举办造势大会，营造团结气势，却发生部分党代表因意见不合爆发推挤冲突。

国民党今天在桃园市的国立体育大学综合体育馆举行第21届第2次全国代表大会，为年底各县市长选举参选人举办造势大会，营造团结气势。