江西九江旱情严重 打井工人昼夜忙

九江旱情

中国中部江西省九江市的农民周六告诉路透社，打井队长时间工作，打井以抗击席卷中国部分地区的毁灭性旱灾。

广告 继续浏览后续

据美国之音报道：42岁的高普察(音译)说：“这些村庄，所有的村子都特别旱”。他在九江的大山村领导着一支打井队伍。“当我们接到打井通知时，我们起得很早，工作到很晚，一天超过15个小时。”

在附近的另一个村子里，一位姓陈的72岁老人在田里翻找收割机剩下的稻穗，准备带回家喂鸡。

陈告诉路透社记者：“旱地的芝麻、玉米、红薯、棉花都干了”。

陈补充说，只有稻田可以从附近的水库浇水，“所以他们只往里面灌一点水，就好了一点。”

中国本月早些时候发布了全国干旱紧急状态，长江沿岸地区持续遭遇创纪录的高温。周三，江西省将抗旱应急响应从三级提升至四级，这是中国四级抗旱应急响应体系中的最高级别。

江西省是中国13大粮食主产区之一。

高温重创了农业部门，并导致全国各地工厂纷纷关闭。

根据中国政府周四公布的数据，仅在7月份，高温就给中国造成了27.3亿元人民币的直接经济损失，影响550万人和45.75万英亩的土地。