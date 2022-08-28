《法兰克福评论报》：习近平如访问沙特 双方得益

习近平

德国媒体对习近平的领导表示了多方关注。《焦点》周刊表示：极端高温、陷入危机中的银行和青年高失业率 -- 多场危机正在撼动中国。现在，还要加上一个危机：北京在新丝绸之路框架内提供的贷款越来越多地无法偿还。专家们认为，新丝绸之路正在成为独裁者习近平的债务坟墓。

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《经济周刊》分析说，如果习近平秋季获得第三次连任，中国的经济增长问题还会加大，因为中国的意识形态正在进一步取代经济长远发展模式。中国又会靠近毛泽东时代。

就中国国家主席习近平可能将访问沙特阿拉伯的消息，《法兰克福评论报》认为，访问可能会给双方带来好处。北京正在稳步扩大与中东的关系。如果沙特会成为2020年以来中国国家元首出访的第一个东道主，那么沙特可能在习近平的来访上获得一场真正的中国胜利。

上周，几家美国媒体报道了习近平将出访沙特的消息。中国外交部发言人到目前为止没有发表相关评论。但中国和中东的关系多年来一直在加强。中国是沙特阿拉伯的最大原油客户和贸易伙伴。2021年，中国购买了沙特石油出口的1/4以上。如果习近平选择沙特阿拉伯作为他的新冠疫情以来的第一个访问地，这将是一个很大的惊喜。

众所周知，北京和利雅得正在就沙特向中国出售的石油以人民币结算进行谈判。如果习近平访问沙特，中国可以用它来公开展示自己与一个重要能源供应国的友好关系。反过来，萨勒曼王储可以向美国显示，不可小看中国，华盛顿在中国面临的是可能争夺其最重要伙伴和赞助人地位的竞争对手。

十年来，中国越来越多地参与到中东地区的事务中，中东作为原材料供应地也变得越来越重要。中国的石油和天然气储备很少，但需求仍在上升。沙特阿拉伯和北京于2016年建立了战略伙伴关系。据美国新闻平台politico报道，2020年的中沙双边贸易额约为652亿美元。同年，沙特阿拉伯和美国之间的贸易交换只有197亿美元。

自2022年2月底乌克兰战争开始以来，中国与该地区最重要国家之间的和睦关系再次得到加强。专家们认为，出于面对美国的共同挫折感，中国及其中东伙伴发现，自己在这场冲突中大多站在同一边。而且，中国还与中东地区多个国家发展关系，寻求地区稳定。比如，在叙利亚和伊拉克的战乱地区，中国已经在投资重建工作。中国在该地区几乎没有任何政治问题。中国不寻求对该地区的安全责任，并试图尽可能地不参与地区冲突。中国的做法在该地区受到人们欢迎。而中国侵犯人权的行为在那里也无人问津。但中国在该地区的作用大小将取决于美国未来在该地区的行动。

目前的世界局势给华盛顿带来一个两难境地：华盛顿是否有资源和政治意愿来全面参与中东事务呢？如果答案是不，该地区将在潜在的权力真空下面临许多不可估量的因素。没有哪个国家比中国更有条件填补这一空白。中国在该地区的势力扩张已在进行中。

沙特阿拉伯的政治和经济精英们越来越认为中国是一个新兴的超级大国。而由于伊拉克，阿富汗和其他地方的各种冲突，该地区许多人对美国和欧洲持有非常负面的印象。这有助于人们接受中国不干涉内政的说法，看好中国作为美国和欧洲在中东地区的替代者的潜力。习近平首访地如为沙特，这将有助于加强双方的和睦关系和国际地位。