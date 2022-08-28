清零与对习忠诚为衡量：西藏疫情问责百余官员

中国/清零

西藏、海南相继爆发新冠病毒疫情，当地多名官员被以防疫不力名义问责。港媒引述学者剖析，清零政策在中共20大前仍是最重要事项，严厉处罚失职官员代表对于清零政策的认同和对于习近平的忠诚。

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据中央社今天引述消息报道，西藏疫情问责百余官员，分析指重清零政策与对习近平忠诚。该报道引述香港南华早报（SCMP）28日消息称，西藏、海南相继出现疫情，多名官员被问责、被惩罚，各省分现正热衷于在中共20大前展现其对于清零政策的重视。

西藏从疫情发生初期、2020年1月以来，仅有一名来自湖北省的移入病例；直到今年8月8日才有疫情蔓延到西藏多个城市的情形。西藏有100多名官员因未能遏止疫情扩散，在8月份被解雇或被训斥。

据官媒西藏日报报导，自治区首府拉萨于上周有22名官员受到纪律处分。西南部城市日喀则市有77名官员被指责怠忽职守面临纪律处分，其中10人失业；另有10多名官员因为表现突出被提拔。

观光热点海南在爆发疫情后，官方随即宣布多个城市采取静默管理，飞机航班停飞，导致数万名游客滞留当地，场面非常混乱。三亚市吉阳区委书记顾浩于16日被免职，另有多名官员也被问责。

该报指出，中国单日新增病例数量与其他国家相比可说是“微不足道”，但在清零总方针下，这些情况都被视作重大疫情。西藏、海南的官方声明都提到，这些官员因为防疫工作不确实、官僚主义严重、怠忽职守而被处罚。

报道引述新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮表示，清零政策在中共20大召开前仍是政治议题第一位。中共20大具备里程碑意义，习近平很可能会开始前所未有的第3个任期，主要领导层也会改组。他认为，大规模处罚、问责官员是在提醒地方政府目前的首要任务是什么，清零政策仍是国内最重要、不可退让的工作；严厉处罚也是各省或地区党委书记对于习近平表达忠诚的方式，因为这代表他们非常认真看待清零政策。