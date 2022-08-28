白宫：美舰穿越台湾海峡符合美国政策

美舰穿越台海

美国白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比表示，两艘美国军舰28日通过台湾海峡，“非常符合”美国的“一个中国”政策，以及追求自由开放印度太平洋地区的愿望。

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这是美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台惹怒中国之后，美国军舰首次通过台湾海峡。路透社报导，柯比（John Kirby）告诉美国有线电视新闻网（CNN）：“这是很久以前便计划好的。”

他说，这两艘军舰通过台海，“非常符合我们的一个中国政策，也非常符合我们确保能够继续努力实现自由和开放印度太平洋地区的愿望”。

美国海军第七舰队稍早证实，两艘提康德罗加级（Ticonderoga-class）导弹巡洋舰“安提坦号”（USS Antietam）和“切斯劳卫尔”号（USS Chancellorsville）在符合国际法的情况下，28日例行性通过台湾海峡，行经的水域符合国际法的公海航行和飞越自由适用范围。

声明还称，军舰通过台海展现美国对自由开放印太地区的承诺。第七舰队强调，美军会在国际法允许的任何地方飞行、航行与执行任务。