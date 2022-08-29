中国唐山打人案28嫌涉黑被起诉 警方遭指成恶势力保护伞

中国/唐山围殴女子案

中国河北省唐山市6月一名男子性骚扰女子遭拒后，伙同多名男子痛殴当事人与劝架女子，当地检察院8月29日宣布起诉28人。因该案官方目前已对15名相关人员立案调查，唐山市路北公安分局长马爱军等8名公职人员采取留置措施，初步查出了违纪违法及涉嫌滥用职权、徇私枉法、行贿、受贿等职务犯罪问题。

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据中央社今天报道称，喧腾一时的唐山打人事件侦结，起诉陈男等28人。河北省纪委监委等单位查处恶势力背后的“保护伞”，对15名相关人员立案调查，其中有8名公务员遭留置，初步查出涉及贿赂等职务犯罪问题。

据河北省人民检察院官方微博29日发布唐山烧烤店打人案侦结消息。内容指出，该案于11日由河北省廊坊市公安局广阳分局侦查终结，移送廊坊市广阳区人民检察院审查起诉。廊坊市广阳区人民检察院近日依法向廊坊市广阳区人民法院提起公诉。

据该报道，唐山烧烤店打人案发生在今年6月10日，陈男骚扰于店内用餐的王女，王女加以拒绝和斥责，陈男遂与同行者对王女和其友人施暴，持椅子、酒瓶攻击和拳打脚踢。4名被害人送医，其中2人经医院检查后自行离开；王女和另名受害人住院接受治疗，于7月1日出院。由于陈男等人犯案手法残暴，相关影片在网上流传后很快引发众多网友的愤怒。警方一开始未能及时追捕嫌犯，也让民众不满。

检察机关审查发现，陈男等人2012年以来长期聚集一起，在唐山市等地涉嫌以暴力、威胁等手段，实施非法拘禁、聚众斗殴、故意伤害、开设赌场、抢劫、掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助讯息网络犯罪活动、寻衅滋事等刑事犯罪，还有寻衅滋事、故意伤害等行政违法情事，逐渐形成以陈男为首的恶势力组织。

据中国央视29日说，对于该案涉及的失职失责及腐败问题，河北省纪委监委组织协调唐山、廊坊和衡水等3地纪检监察机关展开严肃查处，深挖陈男等恶势力组织背后的“保护伞”。

中央社报道称，目前已对15名相关人员立案调查，唐山市路北公安分局长马爱军等8名公职人员采取留置措施，初步查出了违纪违法及涉嫌滥用职权、徇私枉法、行贿、受贿等职务犯罪问题。河北省公安厅副厅长史贵中说，对于公安机关内部极少数害群之马，将会同纪检监察机关坚决予以查处，绝不姑息。