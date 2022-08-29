中国清零 关闭深圳电子市场阻病毒

中国/深圳

中国南部城市深圳当局今天关闭了世界上最大的电子市场，并暂停了 24 个地铁站的服务，以遏制 新冠病毒爆发蔓延。据中国国家卫生委员会周一表示，中国在 8 月 28 日报告了 1,696 例新的新冠病毒感染，其中 352 例有症状，1,344 例无症状。

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据路透社今天报道称，深圳电子市场庞大地区的三座主要建筑物，由数千个向制造商出售微芯片、电话零件和其他组件的摊位组成。封闭将延续到 9 月 2 日。

当地社区官员周一向路透社证实了关闭，而在那里工作的三名员工表示，大楼经理告诉他们待在家工作。据当地官方媒体报道，福田和罗湖中心区的24个地铁站也停止了服务。

在市政府所在地福田，官员宣布还将关闭电影院、卡拉 OK 酒吧和公园，并取消大型公共活动，也直至 9 月 2 日。

与 新冠病毒疫情相关的封关边境已经伤害了电子市场华强北，在疫情大流行之前，华强北挤满了寻求在中国采购零部件的外国企业家。

周一，深圳这个拥有近 1800 万人的科技中心报告了前一天的检测结果：发现 9 例有症状病例和 2 例无症状病例。新冠病毒检测已成为该市日常生活的一项特色，大多数公共场所和办公室需要在 48 小时内或在被认为高风险的地区 24 小时内提供检测证明。

虽然自 3 月份为期一周的封锁以来，该市避免了全面关闭，但当发现阳性病例时，个别小区的居民都接受了为期一周的隔离。

路透社说，今天早上，作为新冠病毒预防措施，为数千名低薪工人（如送货司机和劳工）提供廉价住宿的万夏城中村也被封锁，其实那里没有报告阳性病例。