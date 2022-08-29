中国石油集团上半年利润创下新高

石油能源

2013年8月28日，在北京的中石油总部外墙上的中石油标志。

中国石油巨头中石化、中石油和中海油，今年上半年的利润大幅增长，自俄罗斯入侵乌克兰以来，能源价格飙升激发了它们的活力。

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亚洲最大的炼油厂——中国国企中石化昨天（8月28日 星期天）宣布说，从1月至6月，集团的净利润为435.3亿元人民币（合63.7亿欧元），同比增长了10.4%。而在此期间成品油的销售额同比则下降了9.8%，原因是新冠疫情和防疫隔离措施严重影响了市场需求。

中石油下属的上市公司中国石油天然气股份有限公司也公布说，上半年的净利润为823.9亿元（120.5亿欧元），同比增长55.3%。

法新社引述彭博社的报道指出，这在中国最大的原油生产商来说是历史性的半年业绩。去年同一时间，中石油的利润只有530亿元人民币。

中石油在上周四公布的业绩报告中说，今年上半年，一些 "地缘政治因素，如乌克兰危机，导致全球石油的平均价格大幅上升"。

中国最大的海上石油和天然气生产商——中国海洋石油公司（CNOOC）今年上半年的净利润比去年同期增加了一倍多。它从一年前的333亿元人民币上升到718.9亿元人民币（合105亿欧元）。

然而，该集团警告说，在今年下半年，"外部环境（将）仍然复杂多变"。

此外，三个月前，路透社曾报道说中国悄悄加大了对俄罗斯石油的购买力度，六月下旬本台根据中国海关公布的数据也报道了，中国五月份从俄罗斯购买的石油大约有842万吨，同比增长了55%。 这个数字远远超过了中国从沙特阿拉伯进口的石油数量。