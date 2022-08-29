已有外国军队抵达俄罗斯参加军演 中国或尚“按兵不动”

俄罗斯/Vostok-2022军演

俄罗斯军方今天宣布，来自几个外国的军事人员已经开始抵达俄罗斯参加有中国参与的演习。这些被称为 "东方-2022 "的演习将于9月1日至7日在俄罗斯远东地区举行，来自白俄罗斯、叙利亚、印度等几个与俄罗斯接壤或结盟的国家的士兵将参加演习。法新社说，中国参加军演引关注，并说此军演在西方国家、莫斯科和北京之间关系紧张的背景下展开。

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俄罗斯29日报告说，联合演习前已经有外国军队抵达。法新社说，这些演习是在俄罗斯和西方国家之间因乌克兰冲突而高度紧张，以及中国和美国之间因台湾问题紧张而高度紧张的情况下进行。

俄罗斯国防部说："参加Vostok-2022演习的外国军事特遣队已经抵达（俄罗斯远东）滨海边疆区的谢尔盖夫斯基训练场，并开始准备和接收他们的设备和武器。该国防部说，总共将动员 "5万多名军人，5000多件军事武器和设备，包括140架飞机和60艘军舰和辅助船只"。

俄罗斯部委没有说明每个国家的参与者人数。据俄罗斯国防部说，在俄罗斯总参谋部的指挥下，这些演习将包括在陆地、空中以及日本海和鄂霍次克海的 "防御和进攻行动训练"。

根据同一消息来源，在日本海，俄罗斯和中国船只将进行训练，以 "保卫海上通讯 "并在沿海地区 "支持陆地部队"。

8月中旬，中国证实它正在向俄罗斯派兵参加军事演习，但表示它的存在 "与当前的地区和国际局势没有任何关系"。法新社说，华盛顿经常对有密切防务关系的中国和俄罗斯之间的和睦关系表示关切，称其危及全球安全。