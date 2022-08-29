强迫失踪受害者国际日 中国律师呼吁联合国认定指定居所监视居住是强迫失踪

中国/人权

8月30日是强迫失踪受害者国际日，今年三月获释的中国维权律师余文生发推文，向联合国提出以下建议： 1.认定指定居所监视居住是强迫失踪； 2.认定指定居所监视居住是酷刑； 3.督促中国废除指定居所监视居住； 4.调查指定居所监视居住相关个案。

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余文生律师因提议修宪而被中国当局以颠覆国家政权罪判处四年监禁，指定居所监视居住是许多中国异议人士与维权律师的共同遭遇，他们往往在期间遭受酷刑拷打，陕西的常玮平律师即是其中之一。

联合国中文网站上传了秘书长古特雷斯的评论： “根据国际人权法，家庭和社会有权了解事件的真相。” 不过，在中国被秘密关押，被强迫失踪的异议人士与维权人士的家属却无法获得任何有关他们的亲属的信息。

强迫失踪受害者国际日 联合国 © 联合国网站

正如联合国网站所介绍：“强迫失踪已成为一个全球性问题，并不限于世界某一特定地区。强迫失踪过去主要是军事独裁政权的产物，现在可能在内部冲突的复杂情势中实施，尤其是作为在政治上打压对手的一种手段。特别令人关切的是：对人权维护者、受害者亲属、证人以及经手强迫失踪案件的律师的不断骚扰； 国家以反恐怖义活动作为违反其义务的借口实施强迫失踪； 在强迫失踪问题上仍然普遍存在有罪不罚现象。 今天在世界上至少85个国家的冲突或压迫时期，有成千上万的人失踪。

如果说俄乌战争爆发六个月来造成大批乌克兰人失踪的话，非战争国中国的强迫失踪现象却日益严重。海外的维吾尔维权组织维吾尔运动组织去年的今天发表公告指出：“在今天的强迫失踪受害者国际日，我们必须认识到中国政府已成为强迫失踪的主要肇事者。中国共产党有系统地针对维吾尔人，因为他们的种族和宗教信仰，正在对他们进行持续的种族灭绝。同时，它也对藏人、香港人、中国持不同政见者和基督徒实施了强迫失踪。他们的黑暗行为是在充分了解联合国和国际政府存在的情况下进行的，但中国政权仍然有机会在世界舞台上大放异彩。北京正在准备举办2022年冬季奥运会的同时，对维吾尔知识分子、学者、民间社会的公务员和与维吾尔种族灭绝有关的专业人士进行绑架和法外强迫失踪。”

一年以来，维吾尔人的状况并未获得改善，海外的维吾尔人依然在寻找他们在新疆失联的亲属。除了新疆维吾尔族人之外，中国内地异议人士突然被人间蒸发的事实也越来越受到西方舆论瞩目。

此外，总部设在西班牙马德里的非政府组织保护卫士组织日前公布调查报告，揭发中国警方与政府特工至今如何不断地将维权人士和上访者送进精神病房接受不必要的强制治疗，部分受害者经历这些折磨长达数年。而这些受害者的家属往往并不知道他们的亲人被关押在何处。

保护卫士组织发表调查报告： 精神折磨：中国将异见人士关押在精神病院 © 网络

而且，在中国被强迫失踪的人群从过去的异议人士，维权律师，扩大到今天的普通老百姓，在网络围观或者发表与官方立场相左的言论就有可能被失踪，围观铁链女事件的网民乌衣就曾经两度被失踪。

联合国大会于2010年12月21日通过第65/209号决议，对世界各区域强迫失踪或非自愿失踪，包括构成强迫失踪部分行为或相当于强迫失踪的逮捕、拘留和绑架事件增多，以及有关对失踪事件证人或失踪者亲属进行骚扰、虐待和恐吓的报告不断增多深表关切。

在联大第65/209号决议中，对《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》获得通过表示欢迎，决定宣布8月30日为强迫失踪受害者国际日，从2011年开始举行活动予以纪念。