无人机飞临小金门营区上空拍摄金防部称不排除加以击落

台湾/军事

微博「台湾傻事」28日凌晨上传了一部44秒的影片，内容显示一架无人机低空盘旋拍摄金门烈屿的一处营区，影片中，碉堡、营舍、人员，一清二楚。由于这已经是近来发生的第二起类似事件，金门防卫司令部政战主任张荣顺表示，未来无人机如果再飞临营区，经驱离仍继续盘旋，不排除加以击落。

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金门县烈屿乡，位于金门本岛的西南西方，又称「小金门」，和大陆的厦门距离只有5千多公尺，镜头上看起来，这架无人机逐渐下降高度，近距离拍摄营区内一处位于大型机枪碉堡上方的有顶岗哨，影片中飘扬的中华民国国旗则被打上马赛克。

岗哨里的武装哨兵发现无人机，抄起对讲机并戴上口罩，通知位于岗哨后方营舍的安全士官，大型电扇前的非武装官兵奔出查看，营区也有穿着体育服的官兵开始打电话联系回报，但是都没有任何反的措施。影片上传后，台湾网友留言涌入国防部发言人的脸书粉专，表达不满。

台湾的金门防卫指挥部28日表示，烈屿地区确实在27日发现不明飞行器短暂掠过上空，经比对，应该是民用无人机，部队立即依照标准作业程序，射击信号弹警示，并保持监控及高度警戒。金防部指出，后续将采取包括驱离在内等必要的反制措施，以确保国家安全。

上次发生类似是件是本月16日在二胆岛。二胆岛距离厦门只有4千多公尺，距离金门本岛反而有12公里。金门防卫司令部24晩间发出新闻稿宣称，16日下午发现的是「民用」无人机，期间值勤官兵都有高度警觉，迅速通报；周边休息官兵则自发性以石头朝无人机丢掷、扰乱，无人机随即飞离。

金防部当时并表示，中共无人机的侵扰，除了要测试台湾军方的应变作为之外，同时藉由剪辑片段影片，制造错假讯息，在网络社群散布，再结合网军行动，企图达到分化、诋毁国军的目的，是认知作战的一部分。

国民党立委江启臣表示，他支持强大的国防和有吓阻力的国防，但绝不是拿石头打无人机的国防。金门选出的国民党立委陈玉珍则表示，无论无人机是来自大陆或台湾，它都已经飞临营区上空拍摄，国防部必须要有标准作业程序，加以反制，不能让第一线官兵无所适从，只能丢石头攻击，让人觉得彷佛回到石器时代！