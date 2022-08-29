香港单日新增染疫人数近万 官称特首后日与粤商放宽通关仍有望

香港/疫情

香港感染武汉肺炎人数增加速度上升，单日确诊个案昨(28日)新增9708宗，专家料日内突破万宗将无异议。正当坊间认为疫情升温会为本周三特首北上与广东省和深圳商讨通关事宜蒙上阴影之际，港府第二把手陈国基表示，中国内地对港府建议，以港人在香港进行隔离检疫代替在内地进行的「逆隔离」措施，又或尽快增加港人前往内地名额，反应正面，希望可以很快有突破。

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香港昨日的新增感染人数较前一天公布的，增加了1200人，增幅为14%，故此不少评论估计，特首李家超本周三访问广东之日，香港的单日新增感染人数应会突破一万人；相反，中国内地过去一星期每日新增的木土染疫人数则在递减，由一千八百多宗减至前日的1294宗，但昨日却回升至1556宗，仍只及香港的六分之一左右。

不过，身兼港府专家顾问的香港大学医学院儿童及青少年科学系讲座教授刘宇隆，今早在电台节目以新加坡为例预计，当地疫情最高峰时，一百万人口就有二千宗确诊，而香港人口为748万左右，故此估计香港确诊数字介乎1.4万至2万宗时便会见顶，但何时出现，现时难以估计，其中一个指标是，现时占本地个案比例超过五成的变种病毒株奥米克戎(Omicron) BA.4和BA.5，日后比例升至八至九成时，届时确诊数字便有机会回落。

在这背景下，李家超后（31日）天起访问广州和深圳两天，其间可能与广东省委和市委及政府领导会面，或会讨论与内地通关问题。亦会参加香港科技大学（广州）校园的开幕仪式。

作为港府第二把手的政务司司长陈国基昨日表示，香港确诊数字有机会再突破一万宗，他又指，一直与内地商讨通关事宜，内地有其政策考虑，港府希望尽量配合要求以争取通关，政府已经提议以「逆隔离」方式，容许进入内地的港人先在香港境内的隔离设施进行隔离检疫，或尽快增加港人前往内地的名额，内地对建议反应正面，希望可以很快有突破。

港府现时的入境检疫日数为「3+4」，即3天检疫酒店隔离加4天家居隔离；而中国内地则为「7+3」，即7天检疫酒店隔离加3天家居隔离。

陈国基指出，自香港放宽海外入境检疫日数为「3+4」后，效果相当好，入境旅客人数已翻倍，商界亦反映三日的酒店隔离日数可以接受。

而为了防疫，港府由昨日起，要求出席8人以上宴会者，包括多于8人上茶楼喝茶，须先进行24小时内快速检测或48小时内核酸检测阴性证明。医务卫生局长卢宠茂表明，若未能避免疫情恶化，或要收紧其他社交距离措施。不过，陈国基则说，收紧社交距离措施有助防疫，但政府须平衡对社会及民生的影响。