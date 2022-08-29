刚果(金):民众斥为采矿拆校区

中国与非洲

Lancement : 在非洲刚果民主共和国（RD Congo)的铜都卢本巴希（Lubumbashi），中国一家采矿企业计划拆掉一片两年前自两名神父手中购得的校区，引发当地民众不满。一名前省长也呼吁当局三思而后行。本台法广RFI通讯员赴现场采访，并发回报导。

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刚果民主共和国的第二大城市卢本巴希（Lubumbashi），也是该国经济中心。这座人口超二百万的大都市地处矿藏资源丰富的区域，当地被誉为铜都。

RFI Image Archive / RD Congo : à la sortie de Lubumbashi, capitale de la province du Katanga. （illustration) 存档图片：刚果民主共和国铜都卢本巴希。 © Photo: Vberger - Wikipedia / RFI Image Archive

据本台法广（RFI）法文网报导，在临近2022年暑期后新学年开课之际，当地一片教育设施的拆迁成为舆论关注焦点。两名神父把这片属于天主教会的校区卖给了中国采矿企业。如今，一所小学和一所女子中学（Lycée Lubusha）面临被拆毁。这一计划引起当地一些民众的抵制。

拆迁校区计划是为了开发铜矿 -

本台法广（RFI）通讯员德尼丝（Denise Maheho）2022年08月28日星期天发自卢本巴希（Lubumbashi）的现场采访说，为了这一交易，刚果（金）的上加丹加（Haut-Katanga）省政府此前曾设立了一个特别委员会负责这一建造了大约50年校区的搬迁事宜。据报，这片区域下方，蕴藏了储量30万吨的铜。

与交易有关的神父都已被停职 -

当地天主教负责人告诉本台法广（RFI）记者，两年前出售土地的两名神父事先没有得到教区主管的同意。

RFI Image Archive / RD Congo : Cathédrale catholique à Lubumbashi. (illustration) © Flickr.com CC BY-NC-SA 2.0 Fairphone / RFI Image Archive

代理主教（vicaire général ）在接受本台法广（RFI）通讯员采访时说，与交易有关的神父们都已被停职。没有人接受失去这一资产，让人拆毁。教会表示反对。

民间舆论呼吁当局三思而后行 -

如今许多当地民众表示反对拆毁这块校区。一位受访民众说，这片地和地下都属于国家，但谁代表国家？国家属于人民。民众说，反对迁校、反对拆毁、反对毁坏这所女子中学（Lycée Lubusha）。

RFI Carte Archive / RD Congo. © RFI Carte

本台法广RFI法文报导还特别提到，一名前省长也呼吁当局重新考虑拆毁女中的计划。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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