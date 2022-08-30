“三桶油”上半年“日赚”近10亿元

能源价格高位波动

根据中国石油天然气股份有限公司(下称中石油)、中国石油化工股份有限公司(下称中石化)和中国海洋石油有限公司(下称中海油)最新披露的财报，“三桶油”上半年合计实现净利润近1900亿元(人民币，下同)，“日赚”近10亿元。

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具体而言，今年上半年，中石油实现营业收入约16146.21亿元，同比增长34.9%；归属于母公司股东的净利润约为823.91亿元，同比增长55.3%。

中石化上半年营业收入约16121.26亿元，同比增长27.9%；归属于母公司股东的净利润约为435.3亿元，同比增长10.4%。

中海油上半年实现营业收入约2023.55亿元，同比增长84%；实现净利润约为718.87亿元，同比增长116%。

针对上半年的业绩表现，中石油方面表示，2022年上半年，世界经济面临较大变局，保持缓慢增长。全球石油市场供需保持紧平衡状态，受俄乌冲突危机等地缘政治因素影响，国际原油价格持续震荡上行，比上年同期大幅增长。上半年，得益于国际油价大幅上涨，中石油经营业绩持续增长，自由现金流同比大幅改善，财务状况健康良好。

中石化方面表示，2022年上半年，世界经济增长放缓，中国有效统筹疫情防控和经济社会发展。境内天然气需求基本保持稳定。2022年上半年，国际原油价格大幅上涨并剧烈震荡。面对严峻复杂的生产经营环境，公司充分发挥一体化优势，积极应对市场变化，取得了高质量的经营成果。

中海油表示，今年上半年，全球经济在疫情反复中震荡，加之俄乌冲突的影响，全球经济增速明显回落，能源价格持续高位波动。面对复杂多变的外部环境，公司抓住国际油价处于相对高位的有利时机，坚持提质降本增效，生产经营业绩创历史同期最好水平。

就股价表现而言，截至29日收盘，中石油A股股价涨0.74%，中石化股价涨0.24%，中海油涨3.11%。

方正证券分析师韩振国表示，预计油价中长期内将继续维持高位。2015年至2021年全球原油上游投资不足，2021年油价回暖并未大幅提振上游资本开支，有加俄乌冲突扰乱供给，导致当下原油供应紧张。从需求端看，在新旧能源结构转型尚未完全实现的背景下，未来3年至5年原油需求还存在上升空间。考虑到油价可能维持高位的情况下，看好中石油、中石化、中海油等油气龙头企业的发展。