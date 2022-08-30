能源价格高位波动

“三桶油”上半年“日赚”近10亿元

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PetroChina reported 82.39 billion yuan ($12 billion) in net income for the first half of the year, up 55 per cent from the same period in 2021, according to an exchange filing on Thursday. Revenue rose 35 per cent to 1.61 trillion yuan
PetroChina reported 82.39 billion yuan ($12 billion) in net income for the first half of the year, up 55 per cent from the same period in 2021, according to an exchange filing on Thursday. Revenue rose 35 per cent to 1.61 trillion yuan © Bloomberg
作者： 法广
6 分钟

根据中国石油天然气股份有限公司(下称中石油)、中国石油化工股份有限公司(下称中石化)和中国海洋石油有限公司(下称中海油)最新披露的财报，“三桶油”上半年合计实现净利润近1900亿元(人民币，下同)，“日赚”近10亿元。

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具体而言，今年上半年，中石油实现营业收入约16146.21亿元，同比增长34.9%；归属于母公司股东的净利润约为823.91亿元，同比增长55.3%。

中石化上半年营业收入约16121.26亿元，同比增长27.9%；归属于母公司股东的净利润约为435.3亿元，同比增长10.4%。

中海油上半年实现营业收入约2023.55亿元，同比增长84%；实现净利润约为718.87亿元，同比增长116%。

针对上半年的业绩表现，中石油方面表示，2022年上半年，世界经济面临较大变局，保持缓慢增长。全球石油市场供需保持紧平衡状态，受俄乌冲突危机等地缘政治因素影响，国际原油价格持续震荡上行，比上年同期大幅增长。上半年，得益于国际油价大幅上涨，中石油经营业绩持续增长，自由现金流同比大幅改善，财务状况健康良好。

中石化方面表示，2022年上半年，世界经济增长放缓，中国有效统筹疫情防控和经济社会发展。境内天然气需求基本保持稳定。2022年上半年，国际原油价格大幅上涨并剧烈震荡。面对严峻复杂的生产经营环境，公司充分发挥一体化优势，积极应对市场变化，取得了高质量的经营成果。

中海油表示，今年上半年，全球经济在疫情反复中震荡，加之俄乌冲突的影响，全球经济增速明显回落，能源价格持续高位波动。面对复杂多变的外部环境，公司抓住国际油价处于相对高位的有利时机，坚持提质降本增效，生产经营业绩创历史同期最好水平。

就股价表现而言，截至29日收盘，中石油A股股价涨0.74%，中石化股价涨0.24%，中海油涨3.11%。

方正证券分析师韩振国表示，预计油价中长期内将继续维持高位。2015年至2021年全球原油上游投资不足，2021年油价回暖并未大幅提振上游资本开支，有加俄乌冲突扰乱供给，导致当下原油供应紧张。从需求端看，在新旧能源结构转型尚未完全实现的背景下，未来3年至5年原油需求还存在上升空间。考虑到油价可能维持高位的情况下，看好中石油、中石化、中海油等油气龙头企业的发展。

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