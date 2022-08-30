“东方-2022”演习将登场 中俄抢占北极战略要地

军演将登场

由俄罗斯主办的“东方-2022”（Vostok）军事演习将在9月1日登场，中国将首度派出陆海空三军同赴俄参加。分析人士表示，中俄军演除了传递反西方霸权的政治讯号外，北极对中俄来说也是非常重要的战略要地，俄罗斯把它当成扩充军力的地方，中国也在此推进大型破冰船计划。未来阿拉斯加海域或可时常看到俄罗斯北方舰队或者中俄海军舰队从北极穿越白令海峡进入太平洋，这也代表中俄联合行动将从北极地区一路合作到日本周边海域。

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美、日、澳、英等17国正在澳大利亚举行“漆黑-2022”（Pitch Black）联合军演之际，由俄罗斯主办的“东方-2022”首长司令部战略演习演也将自9月1日至9月7日举行。

俄国国防部宣布，原定于8月30日至9月5日举行的“东方-2022”军演将延至9月1日登场，参与军演的国家包括中国、印度、白俄罗斯（Belarus，前称白俄罗斯）、塔吉克斯坦和蒙古国等13国。预定实施军演的地区原本是13处，后减为7处。日本所称“北方四岛”中的国后岛、择捉岛也被纳入军演地区。

中国国防部表示，根据中俄两军年度合作计划及双方共识，中国人民解放军近日抽组部分兵力赴俄罗斯参加“东方-2022”演习，旨在深化与参演各国军队之间的务实友好合作，提升参演各方战略协作水平，增强共同应对多种安全威胁的能力。中国国防部还说，目前中方陆空参演力量已到达指定地域，相继完成兵力集结、野战营区开设和现地勘察等，并陆续开展适应性飞行训练；海上参演力量与俄舰海上会合后，开展通信等课目演练。

中国官媒《环球时报》报道， 2018年8月下旬，中国军队首次赴俄参加“东方-2018”战略演习，此次增加了海上力量，是陆海空三军首次同时参演。