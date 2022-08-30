中国出招允许民间无人机飞入金门 台湾眼下或只以口水应对

台湾/金门/中国/无人机

台北和北京就最近中国无人机连续入侵台湾金门岛上空的事件进行了激烈的口水战，中国民间放飞的无人机中一些对金门前沿军事哨所骚扰拍照。金门台军只用信号弹或石块驱赶，在台湾受到石器水准防御现代化攻击的批评。针对中国外交部发言人称自家飞机到自家领土飞一飞的说法，台湾媒体上有建议说，用拖网网兜下无人机，也可在金门哨所遍布小熊维尼或向无人机喷洒粉红漆，量大陆无人机就自觉无趣了。

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据法新社今天报道称，中国大陆无人机在距离中国城市厦门几公里的台湾属地群岛上拍摄的照片和视频已经在中国和台湾的社交网络上广泛流传。其中一段视频显示，台湾士兵向其中一架无人机投掷石块，试图使无人机离开。

周一，当被问及这些视频时，中国外交部发言人赵立坚说，这不是一个 "值得大惊小怪的事情"，因为这些无人机 "在中国自家领土上飞行"。

这一反应在台北引发了愤怒，台北将无人机的骚扰比作 "小偷 "的行为。据台湾外交部在周一晚些时候的一份声明中说，"那些不请自来的人被称为小偷，无论他们是闯入还是从空中偷窥，台湾人民都不欢迎这样的小偷。"台湾外交部在声明中还说，"中共的专制扩张主义政府一直将骚扰其他国家作为日常工作，因此中国'地区麻烦制造者'的称号当之无愧。"

据法新社，台湾一直生活在北京入侵的威胁之下，北京认为台湾是中国领土的一部分，总有一天会被收复，如果有必要的话，可以通过武力收复。在美国众议院议长南希-佩洛西于8月初访问台湾后，台湾海峡的紧张局势达到了多年来的最高水平。

一个星期以来，中国以1990年代中期以来从未见过的陆上和海上军事演习进行报复，包括无人机飞越金门。目前还不清楚谁在从中国大陆遥控这些无人机。

到目前为止，台湾国防部只向无人机发射信号弹驱离，但警告说台湾将采取 "必要的反措施"，包括在必要时击落无人机。