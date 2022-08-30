中国安邦智库罕见呼吁改变清零政策 报告速遭删除

中国/清零/20大

中国一家智库“北京安邦咨询公司”28日发布一份报告，当中罕见地公开反对“清零政策”，直指相关措施必须改变以防经济停滞。不过，这份报告在微信与微博上发布后，次日均遭删除。

广告 继续浏览后续

据中央社引述美联社消息，智库安邦的报告名称为“中国是时候调整病毒防控政策了”，表示防止经济停滞的风险应该是中国的当务之急。

据报道说，在当前政治敏感的一年里，即使是公众对官方政策的分歧，也几乎很少听闻，原因在于被认为至少是1980年代以来中国最强势的领导人习近平，预计在今年年底召开的中共20大继续执政。人民普遍预测，中国的防控措施至少会持续到10月或11月份，中共20大闭幕之后，届时习近平可能会打破传统，获得第3任5年任期而继续执政。

该报告28日发布在安邦智库的微信与新浪微博平台上，不过29日下午两个平台都将其删除。根据中国数字时代网站留存的“中国是时候调整病毒防控政策了”的报告，当中表示，在新冠病毒疫情的Omicron阶段，中国的防控政策付出了很高的社会经济成本。

该报告说，过去多年以强劲经济成长见长的中国，在2022年上半年的经济成长已经显著放缓，甚至有经济失速的风险。中国经济面临失速风险，最大的影响因素是疫情冲击。面对高传染率、低重症率、极低病死率的Omicron病毒，中国给自己设定了一个极高的抗疫标准。

据该报告指，这样的结果是，当外部世界处于乌克兰战争的冲击之下时，中国却陷于另一场“战争”之中，即一个严格封控政策之下的抗疫之战。报告最后指，新冠病毒疫情的致病危害已经大大降低，防止经济失速风险应成为中国的头号任务。中国需要根据疫情的最新变化，科学调整疫情防控政策，以恢复经济为重，逐步与世界接轨。

安邦智库成立于1993年。据美联社说，安邦智库曾为中国共产党的中央金融和经济领导小组服务，为政府机构和金融机构提供研究和咨询。