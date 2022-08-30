中国无人机再飞金门 台湾守军开真枪

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台湾金门防卫指挥部30日表示，1架次无人机进入二胆地区禁限制水域上空，守军进行实弹防卫射击。至此没有消息确指中国大陆做出何种回应。

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据中央社署名游凯翔、李先凤今天报道，台湾总统蔡英文今天下令，国军应适时采强力措施反制中共无人机。金门防卫指挥部晚间表示，1架次无人机下午5时59分进入二胆地区禁限制水域上空，守军进行实弹防卫射击，无人机于晚上6时往厦门飞离。

中共近期频以民用无人机近距离侵扰金马等防区，总统蔡英文今天表示，敌军越挑衅就越要冷静，国军自我克制，但不表示国军不会反制，已下令国防部，适时采取必要且强力反制措施，捍卫国家领空安全。

据金防部晚上发布新闻表示，下午4时23分起，分别在大胆、二胆、狮屿地区，发现民用无人机3批3架次，经守军射击信号弹示警后，无人机往厦门方向飞离。

金防部发言人张荣顺表示，下午5时59分，无人机1批1架次再次进入二胆地区禁限制水域上空，守军即依程序实施示警。由于无人机持续盘旋，于是进行实弹防卫射击驱离，无人机随后在6时向厦门方向飞离，金防部将持续保持警戒、严密监控。