为保20大不失控 北京周边400万居民被隔离

封控保20大

法新社北京电稿称，河北省北京周边的近 400 万居民，自周二8月30日开始被隔离，当局希望在今秋中共20大召开之前避免任何因新冠疫情而失控的风险。

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消息称，河北省承德市和新乐市的居民为了应对疫情爆发，自今起必须待在家里直到本周末。

此外，在两天内出现80多例阳性病例后，与北京接壤居民超过1300万的大城天津必须在周二进行核酸检测。

与几乎所有其他国家不同，中国继续实施严格的疫情防控政策。北京当局下令进行局部禁闭，在某些地方每 72 小时甚至 48 小时进行一次核酸检测，即对前往另一个省份的旅行者产生隔离风险。

法新社说，尽管这一政策严重影响了经济民生。但当局认为，在即将召开的中国共产党第 20 次全国代表大会之前不应放松。除非出现不太可能的转折，否则现任中国国家主席的习近平将在20大获得前所未有的第三个任期。

习近平坚决捍卫的中国国家卫生政策已经变得非常政治化，任何对反新冠病毒措施的正面反对都可以被视为对政权的挑战。

最近几天，Omicron 变体病毒似乎再度在大城市传播。在中国西部最大的城市成都，当局限制部分地区居民外出，要求在 24 小时内进行核酸检测才能离开市区，并呼吁避免“非必要”的旅行。

在拥有 1800 万居民、专注于新科技的中国南边大都市深圳，两个区域被部分封闭，世界上最大的电子市场华强北也遭令关闭。 “关闭通知突然来了。我们只有几个小时的时间将我们的货物放入仓库并锁上大门”，市场上的供应商陈先生告诉法新社。

周二，深圳共报告了35例新的阳性病例。 在市政府总部所在的福田区，电影院、卡拉OK场所和公园也将关闭至周五。