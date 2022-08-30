习迈向第三任 中共二十大10月16日召开

二十10月16日召开

牵动中共政坛未来五年权力布局的中共二十大时间敲定，中共中央政治局29日召开会议，决定于10月16日在北京召开“中共第廿次全国代表大会”（中共二十大），并于10月9日先召开中共第十九届中央委员会第七次全体会议（十九届七中全会）。

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中共二十大将决定中国未来五年政经工作走向，同时也是习近平可能打破惯例，继续第三任总书记的起点，备受关注。

习近平在7月27日主持省部级干部“迎接二十大”专题研讨班时说，二十大将明确宣示中共党在新征程上“举什么旗、走什么路”，朝着什么样的目标继续前进，具有“十分重大意义”。

据新华社报导，中共中央政治局29日召开会议，由习近平主持，会议研究十九届七中全会及二十大筹备工作。中央政治局将向十九届七中全会建议，在10月16日在北京召开二十大。

会议强调，中共二十大是在中共全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。大会将高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持“马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观”。

据报导，大会将全面贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”，认真总结过去五年工作，全面总结新时代以来以“习近平同志为核心的党中央”团结带领中共全党全国各族人民坚持和发展中国特色社会主义取得的重大成就和宝贵经验。

同时，将深入分析国际国内形势，全面把握新时代新征程中共党和国家事业发展新要求、人民群众新期待，制定行动纲领和大政方针，动员中共全党全国各族人民坚定历史自信、增强历史主动，守正创新、勇毅前行，继续统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，继续扎实推进全体人民“共同富裕”，继续有力推进中共党的建设新的伟大工程，继续积极推动构建人类命运共同体，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

据报导，二十大将选出新一届中共中央委员会和中纪委。目前各项筹备工作“进展顺利”，要继续扎实做好大会筹备工作，“确保大会胜利召开”；“会议还研究了其他事项”。