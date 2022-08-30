传应勇或将晋升为国家领导人

中国/应勇

港媒预测中国前湖北省省委书记应勇东山再起，担任最高人民检察院党组副书记，预料明年3月还会升任最高人民检察院检察长，晋升为国家领导人。

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据中央社署名张谦引述星岛日报消息，应勇在今年3月被免去湖北省委书记；近日东山再起，成为中共20大前夕的重磅高层调整。

据该报，应勇今年64岁，2020年初，新冠病毒疫情在武汉爆发，他主政湖北，本被视为20大政治局新贵，但今年3月因“年龄原因”卸任湖北书记，转任中国全国人大宪法和法律委员会副主任委员，外界以为他“退居二线”，仕途看淡。据超过两个可靠消息透露，应勇已于20日左右前往最高检就任党组副书记，排名在另一名党组副书记、常务副检察长（正部长级）童建明之前。

此外，中国全国人大常委会会议将于今天至9月2日在北京举行，届时可能会任命应勇为最高检副检察长。

据消息指出，已近65岁的应勇仍获安排担任实职，相信还有“大用”，预料明年3月接替张军担任最高人民检察院检察长，成为首席大检察官，晋身国家领导人。

据该报道指出，应勇曾任浙江省及上海市高级人民法院院长、上海市长，他是中国国家主席习近平的浙江旧部，称具有丰富的政法和党政经验。