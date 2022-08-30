危地马拉外长访台称永远支持台湾 中国呛此支持不会阻止统一

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台湾总统蔡英文今天在台湾台北总统府会见危地马拉外交部长马里奥·布卡罗。危地马拉外长称，危地马拉这个中美洲国家将永远支持台湾。中国外交部发言人赵立坚今天回应表示，危地马拉对台湾的支持不会阻止中国和台湾的统一。

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据路透社今天报道说，危地马拉外交部长马里奥·布卡罗（Mario Bucaro）周二在台北总统府会见台湾总统蔡英文时表示，危地马拉和台湾是由“民主联盟”联合起来的“志同道合的国家”。

布卡罗说，“危地马拉将永远支持台湾，因为我们坚信和平、主权和领土完整的原则。”布卡罗并说，“和平是不可谈判的，尤其是主权是不可谈判的。”

就在几周前，北京结束了围绕台湾的一连串军事演习，以回应美国众议院议长南希·佩洛西 8 月初访问台湾。

危地马拉访台官员在讲话中没有提到中国，但表示他访问台湾是为了“告诉世界团结台湾人民的重要性，相信在任何冲突面前只有对话才能取胜。 ”

蔡英文在致辞中表示，台湾是布卡罗就任外长后访问的第一个亚洲国家，并感谢危地马拉在中国军演后给予的外交支持。

据路透社，危地马拉是仅有的 14 个与台湾保持正式外交关系的国家之一，也是留在中美洲的三个盟国之一，另外两个是洪都拉斯和伯利兹。

中国将民主统治的台湾视为其省份之一，无权被称国家，台湾政府对此表示强烈反对。中国一直在加大施压以争取该岛剩余的朋友。去年 12 月，中国与尼加拉瓜重新建立了关系。

美国一直担心中国加强在中美洲的活动。在洪都拉斯 11 月总统大选前夕，一个来访的美国代表团明确表示希望这个中美洲国家维持与台湾的关系。现任洪都拉斯总统肖马拉卡斯特罗曾在竞选期间提出放弃台北而选择北京的想法，但当选后随后支持台湾。

据路透社说，中国外交部发言人赵立坚周二表示，危地马拉对台湾的支持不会阻止中国和台湾的“统一”。赵立坚在北京的例行新闻发布会上告诉记者，台湾执政的民进党正在利用与台湾有外交关系的国家进行“政治操纵”。