法国“情报在线”称中国打探武统台湾时各国是否参加美国干预情报

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法国情资新闻网站“情报在线”今天揭露，中国政府正为进犯台湾做准备，已指派海外情报网打探若北京攻击台湾，外国政府将会有何反应，以及若美军协防台湾，其盟友是否给予支持。“情报在线”还指称，莫斯科试图说服习近平在攻克台湾上接受其协助。

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中央社署名曾婷瑄今天自巴黎报道，法国情资新闻网站“情报在线”（Intelligence Online）今天称，中华人民共和国国家安全部部长陈文清为了进一步制定对台策略，已展开海外情资蒐集工作。据“情报在线”表示，中国国家主席习近平几天前要求国安部长陈文清负责动员海外调查人员蒐集外国情资，任务就是评估各国政府对于中国人民解放军企图以武力控制台湾的反应。

国安部想要知道如果美国军事协防台湾，美国盟友是否真的有意愿支持美国。且国安部近日传阅一份俄罗斯制裁中程影响分析报告，认为国际社会不可能长时间对中国祭出相似行动，这个结论也让北京更确定派出解放军进犯台湾的想法。

于此同时，中共中央宣传部也在大力度宣传，坚称须以武力解决台湾问题。因此，中国媒体上，由研究学者或军方沙盘推演攻台可能性的访问越来越多。

据“情报在线”写道，中共正试图给解放军时间，完成对台行动的准备工作，并最大化利用美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台后的频繁军演。这些军演的目的是为了一步步让人民与金融市场做好准备，面对军事攻击带来的冲击，也希望把解决台湾问题作为习近平第三任期内的“大胜利”。

据中央社说，“情报在线”为专门报道国家级情资的新闻网，关注政治、经济与科技情报，报道常引发国际效应，包括揭发法国水泥巨擘拉法基集团（Lafarge SA）疑似收受伊斯兰国资助、美国前总统特朗普授意下的以巴情报秘密会议、美国军事承包商秘密收购以国恶意软件“飞马”开发者NSO集团等。