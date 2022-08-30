法新社：中共公告召开党代会，习近平的未来被提上日程

中国/20大/习近平连任

中国国家媒体今天报告，中国共产党将于10月16日召开第20届党代会，法新社说，这是一次决定性的会议，应该能让习近平赢得续任中国领导人第三个任期。

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中共即将召开党代会，习近平的未来被提上日程。这次会议预计将使习近平成为世界上人口最多的国家中第一位第三届执政的总统。中共全国代表大会每5年一届。

法新社说，在2017年的上一次大会上，北京强人习近平将他的 "思想 "纳入党的宪章文件的一部分。几个月后，宪法被修改，取消了两届任期的限制。因此，习近平在理论上可以终身主持人民共和国的主席工作。

这次大会是中国共产党自1921年成立以来的第20次大会，预计也将导致政治局常委的重大改组，政治局常委是掌握中国实权的七人机构，权力极大。

但根据不成文的传统，目前执政的一些常委会成员已经达到了他们应该退休的年龄。

据中国国营的中央电视台星期二说，有2300名代表，中共党代大会将在 "全党和全国各族人民致力于建设社会主义现代化国家的关键时刻 "举行。

据分析人士说，虽然共产党政权给人以团结的感觉，但幕后争斗却很激烈，习近平仍在寻求巩固其他的权力。

根据几年前的官方数据，自习近平在2012年底接任党国首脑以来，在一场持续的大规模反腐运动中，已有超过150万名官员受到惩罚。长期以来，中国领导人一直被怀疑利用这一运动来打击他的内部反对派。

党代会将在中国面临许多挑战的时候开幕。

经过多年的无节制发展，中国现在正面临着增长急剧放缓。而16-24岁的年轻人的失业率急剧上升（近20%）。然而，该党的主要合法性在于人口购买力的提高。

习近平竭力维护的清零战略，越来越受到公众，特别是商界的质疑，他们对疫情限制措施所带来的威胁感到震惊。当局正在实施局部封锁，在一些地方要求每72至48小时进行一次PCR测试，并强制要求旅行者在移行到另一个省时要接受检疫。

在国际上，习近平的中国和中国竞争对手美国之间的争论点已经成倍增加：贸易和技术、新疆维吾尔族的命运、香港的镇压以及围绕台湾的紧张局势。

8月初，中国在北京声称拥有主权的台湾附近进行了规模空前的军事演习。这是在美国三号人物佩洛西访问台湾后向华盛顿发出的强烈信息，中国指控这是一种挑衅。