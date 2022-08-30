深圳爆疫情 病毒首现子分支BF.15

中国/新冠病毒

中国官方今公布新增新冠病毒（含确诊与无症状感染者）共1829例，重灾区四川、西藏与海南疫情还在烧，科技重镇深圳又爆疫情复燃，当地首度发现感染BA.5.2.1子分支BF.15的病例。

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据中央社今天引述中国卫健委官网上午公告，29日零至24时，中国新增确诊382例，境外输入33例，本土349例中，四川167例，西藏49例，海南37例，广东24例，新疆14例，重庆市11例等。

另新增无症状感染者1447例，境外输入79例，本土1368例中，西藏645例，四川109例，青海103例，黑龙江66例，海南55例，辽宁50例，天津市43例，新疆40例等。

这波延烧新疆、西藏、四川与海南等地的疫情目前仍未趋缓，中国官媒健康时报29日报导，像是海南三亚市的疫情已持续29天，截至28日24时，累计确诊6415例，无症状感染者8922例，共计1万5337例。据杭州师范大学附属医院呼吸与危重症医学科副主任医师戴一帆分析，三亚疫情的主要病毒是Omicron的分支BA.5.1.3，传播力略强于既往毒株，但致病性没有增强，加上疫情爆发期间正值暑假，三亚游客多，防疫难度高。

据深圳卫健委官网报告，比对8月23日以来深圳市所有病例的基因组序列，大多数个案感染为首次在当地发现的BF.15，这是BA.5.2.1的子分支，另外部分个案感染BA.5.2、BA.5.2.1和BA.2.2。深圳卫健委指出，BF.15“传播速度比它老祖宗更快”，隐匿性和传播力更强，非常“狡猾”。